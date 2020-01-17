Китайский фонарик поджег зоопарк. Погибли десятки обезьян

В немецком городе Крефельд (земля Северный Рейн-Вестфалия) с 1938 года работает зоопарк — один из самых известных в стране. Его специализация — приматы. Посмотреть на животных сюда приходят 320 000 человек в год.
В новогоднюю ночь здесь произошла трагедия: загорелся один из павильонов, и в огне погибли гориллы, орангутанги, шимпанзе и мартышки — в общей сложности 30 особей, в том числе и 48-летняя Massa, самая старая в Европе горилла, живущая в неволе. Одна обезьяна была найдена спасателями под завалами в крайне тяжелом состоянии, не поддающемся лечению — чтобы избавить ее от мучений, ее пришлось пристрелить прямо на месте.
Выжило два шимпанзе: Bally и Limbo. Они получили ожоги средней тяжести и проходят лечение.
Зоопарк закрывался на несколько дней, но теперь вновь принимает посетителей. Люди выражают поддержку и скорбят, приносят свечи и цветы. Для многих горожан зоопарк был местом, где они провели все свое детство.
Причина пожара установлена: на крышу павильона приземлились китайские фонарики, запущенные в небо. Когда информация об этом распространилась в СМИ, в полицию обратились три женщины — мать и две дочери, признавшие свою вину. В земле Северный Рейн-Вестфалия с 2009 года действует запрет на использование таких фонариков — после пожара, в результате которого в горящем доме погиб мальчик. По словам женщин, они не подозревали, что запрет распространяется на праздничную ночь.
Правоохранители отмечают, что женщины полностью признают свою вину и раскаиваются. Им предъявлено обвинение в поджоге по неосторожности, наказание предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.
Сейчас зоопарк при сотрудничестве с аналогичными учреждениями всего мира рассматривает варианты по восстановлению экспозиции обезьян. Сгоревший павильон, имитировавший тропики, был примером для зоопарков, желающих заботиться о приматах. Погибшие особи относились к исчезающим видам, которые подвергаются угрозам в дикой природе — это, например, орангутаны.