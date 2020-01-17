Китайский фонарик поджег зоопарк. Погибли десятки обезьян

Зоопарк закрывался на несколько дней, но теперь вновь принимает посетителей. Люди выражают поддержку и скорбят, приносят свечи и цветы. Для многих горожан зоопарк был местом, где они провели все свое детство.

Причина пожара установлена: на крышу павильона приземлились китайские фонарики, запущенные в небо. Когда информация об этом распространилась в СМИ, в полицию обратились три женщины — мать и две дочери, признавшие свою вину. В земле Северный Рейн-Вестфалия с 2009 года действует запрет на использование таких фонариков — после пожара, в результате которого в горящем доме погиб мальчик. По словам женщин, они не подозревали, что запрет распространяется на праздничную ночь.