Китайский онлайн-магазин прислал покупателю редкого крокодила вместо золотой рыбки

Полиция передала животное в местный сафари-парк, а там специалисты установили, что рептилия, имеющая длину 50 см, является сиамским крокодилом (Crocodylus siamensis) в возрасте от 3 до 4 месяцев. Когда он подрастет, его длина может достигать 3-4 метров. В Красной книге сиамский крокодил числится видом на грани исчезновения, но несмотря на это он разрешен к разведению в Китае: достаточно лишь зарегистрироваться, поставить животное на учет и заполнить прочие необходимые документы.

Стоимость сиамских крокодилов достигает на черном рынке нескольких сотен долларов. Внешне сиамские похожи на гребнистых крокодилов, и их иногда даже скрещивают, чтобы получались более крупные особи. Но это отражается на генетической чистоте вида и вносит свой вклад в сокращение численности.