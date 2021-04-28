Китайский онлайн-магазин прислал покупателю редкого крокодила вместо золотой рыбки

Мальчик, живущий в китайской провинции Шаньдун, захотел купить через интернет рыбку и оформил заказ. Но едва он снял с посылки оберточную бумагу, как увидел в коробке дыру и выглядывающую оттуда вытянутую морду. Он позвал отца, но и тот не решился распаковать коробку, и вместе они отнесли посылку в полицию.
Полиция передала животное в местный сафари-парк, а там специалисты установили, что рептилия, имеющая длину 50 см, является сиамским крокодилом (Crocodylus siamensis) в возрасте от 3 до 4 месяцев. Когда он подрастет, его длина может достигать 3-4 метров. В Красной книге сиамский крокодил числится видом на грани исчезновения, но несмотря на это он разрешен к разведению в Китае: достаточно лишь зарегистрироваться, поставить животное на учет и заполнить прочие необходимые документы.
Стоимость сиамских крокодилов достигает на черном рынке нескольких сотен долларов. Внешне сиамские похожи на гребнистых крокодилов, и их иногда даже скрещивают, чтобы получались более крупные особи. Но это отражается на генетической чистоте вида и вносит свой вклад в сокращение численности.
Курьерская компания ZTO Express, доставившая крокодила, заявила, что перевозка живых животных идет вразрез с ее правилами (но это не объясняет запланированную мальчиком покупку рыбки). Полиция ведет расследование, а тем, кто действительно хочет купить сиамского крокодила, стражи порядка напомнили, что животное может быть очень агрессивным, и в домашних условиях его сложно кормить.
Узнайте, как сложно сиамским крокодилам подобрать пару.