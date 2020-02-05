Китоглав: заботливый родитель с увесистым клювом

Вне брачного периода китоглав молчалив, необщителен и ленив: неспешно передвигается по болотам, чистится или охотится. Охота для этой птицы, надо сказать, не слишком затратный процесс: китоглав долго стоит без движения, подкарауливая рыбу, чтобы затем ухватить ее быстрым и точным движением клюва. Уклад жизни меняется в сезон размножения. Тут нужно не только добывать больше рыбы, но и постоянно заботиться о птенцах: они неспособны самостоятельно поддерживать температуру тела сразу после вылупления. Родители не знают покоя ни ночью, когда температура воздуха опускается до плюс одного градуса Цельсия и птенцов необходимо обогреть, ни днем, когда воздух может раскалиться до 40 градусов и выше. И для охлаждения птенцов китоглавы нашли отличное решение. «В самые жаркие часы родители часто отлучаются из гнезда, – рассказывает Ральф Мюллерс из Университета прикладных наук ван Халя-Ларенстейна в Леувардене (Нидерланды), – чтобы набрать воды в клюв и устроить птенцам охлаждающий душ».