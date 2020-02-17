Климатическое оружие природы

Мы живем в эпоху климатических изменений. Вековое повышение приземной температуры составило плюс 0,6 градусов Цельсия. Под воздействием тепла дрогнула «вечная мерзлота» и даже ледяной покров Арктики. Северные территории России, ранее считавшиеся зоной экстремально холодного климата, стали областью проявления возможных геокриологических и техногенных катастроф. Вместе с тем, именно здесь производится шестая часть ВВП и обеспечивается около четверти экспорта России, добывается основная доля российского газа, алмазов, никеля, кобальта и платины, апатитов, сурьмы и редких металлов, свыше половины меди. В связи с этим особую актуальность приобретает получение обоснованного ответа на вопрос о причинах и процессах, влияющих на формирование климата.

Многие существующие сегодня представления о причинах «потепления-похолодания» представляют собой, как точно подметил Шарль Монтескье, «ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся».

Что касается предположений о применении климатического оружия, то его сегодня следует сразу же однозначно обозначить как оружие природы, а не человека. При прочих равных условиях, формирование климата, образование или таяние покровных льдов или подземной мерзлоты зависит от географического положения участков или регионов планеты, альбедо (отражающей способности) их поверхности, особенностей рельефа и растительности, состава пород и их свойств (влажности, теплопроводности, пористости, электропроводности и др.), состава и турбулентности атмосферы и вод морей и океанов.

Аксиомой является на сегодня вывод о том, что тепловой, радиационный и световой режимы участков земной поверхности, Мирового океана и атмосферы зависят от положения нашей планеты в космическом пространстве и, в частности, от наклона ее оси вращения к плоскости орбиты (эклиптики), и территориального распределения солнечного и геотермального тепловых потоков, магнитного, гравитационного и электрического полей Земли, Солнечной системы и Млечного пути. Отметим, что из-за наличия лесного покрова поверхность континентов нагревается намного быстрее, чем поверхность океана.

Главным источником тепла для земного шара является излучение Солнца, но эта звезда не отличается постоянным характером излучения. Внешне ее активность проявляется в размерах и частоте солнечных пятен, солнечных вспышках. Количество солнечных пятен периодически то растет, то идет на спад. Период подобных колебаний составляет примерно 11 лет.



Фото: NASA/JPL-Caltech/GSFC

В истории Земли уже были периоды, когда Солнце «впадало в спячку», резко уменьшая интенсивность солнечных циклов. В такие периоды «спокойного Солнца», когда число зафиксированных на нем пятен уменьшается в тысячи раз, на Земле действительно происходило значительное понижение среднегодовых температур. За последние 8 тысяч лет, по подсчетам ученых, было более 15 минимумов солнечной активности. Наиболее известные из них — минимум Маундера (1645-1715 гг.), минимум Шперера (1450-1540 гг.) и минимум Дальтона (1790-1820 гг.). Все они, в совокупности, находятся во временном интервале так называемого Малого ледникового периода, длившегося с XIV по XIX век, когда в отдельные годы замерзали Темза, Сена и Дунай, пролив Босфор и Адриатическое море

В соответствии с классическими представлениями, наблюдаемый на Земле гигантский объем мерзлых пород, залежей льда, газовых гидратов и охлажденных ниже нуля градусов подземных вод (криопэгов) образовался в условиях господства низких среднегодовых температур на территориях, слабо защищенных снежным или растительным покровом.

Совокупность формирующих климат природных условий и факторов можно условно подразделить на три большие взаимозависимые группы: космические, планетарно-орбитальные и земные.

К космическим (по сути говоря, галактическим) факторам следует, в основном, отнести существующее и постоянно изменяющееся энергетическое, гравитационное, магнитное и электрическое взаимодействия Солнца, планет Солнечной системы и галактики Млечный путь.

Среди планетарно-орбитальных причин изменения климата определенную роль играют расширение Земли и замедление скорости ее вращения, а также изменения параметров пространственного положения Земли на ее орбите. При этом сама Земля эволюционирует, растут ее габариты и масса, а также замедляется скорость вращения.