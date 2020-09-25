Клюворылы могут задерживать дыхание на 3 часа и дольше. Это рекорд
Клюворыл (Ziphius cavirostris), также известный под именами кювьеров клюворыл и настоящий клюворыл – малоизученный вид китообразных. Известно, что эти млекопитающие вырастают до 5-7 метров и могут весить 2,5 тонны. У взрослых самцов из нижней челюсти выступают два конических зуба, а на их теле часто появляются длинные бледные царапины, которые считаются шрамами от поединков за самок. Клюворылы обитают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, вдали от суши, на большой глубине, и заметить их крайне сложно. Многие из этих млекопитающих описаны лишь «посмертно» — после того, как их туши были найдены на берегу.
Уже известно, что кювьеровы клюворылы ныряют глубже и дольше, чем любое другое млекопитающее. В среднем клюворылы ныряют на глубину 1400 метров, проводя под водой 65 минут. При этом в ночное время глубина «захода» увеличивается. Однако новое исследование показывает, что их марафонские погружения могут длиться даже дольше, чем считалось ранее.
Исследователи изучили данные о тысячах погружений настоящих клюворылов и обнаружили, что один из китов задерживал дыхание более чем на три часа, побив рекорд, установленный ранее его сородичем.
Не менее интригующей оказалась способность клюворылов относительно быстро восстанавливаться после экстремальных физических нагрузок во время ныряния на такие большие глубины. Один кит отдыхал всего 20 минут после двухчасового погружения. Это может означать, что даже экстремальные погружения (по крайней мере, для нас) могут не иметь значения для этого вида, сообщили исследователи.
Для исследования ученые проанализировали более 3680 погружений, совершенных в период с 2014 по 2018 год 23 помеченными китами в водах у мыса Хаттерас в Северной Каролине. Ученые разделили погружения на две категории: кормление (киты питаются кальмарами и глубоководной рыбой) и иное времяпрепровождение. Они обнаружили, что во время погружений, когда животные не вели активную охоту на добычу, киты опускались в среднем на глубины всего от 300 до 500 метров в среднем на 30 минут. По словам исследователей, погружения в поисках корма по сравнению с первыми были более глубокими и продолжительными, достигая глубины около 1450 м и продолжались в среднем около 60 минут.
Один кит погрузился на 3 часа 42 минуты, побив рекорд сородича 2017 года (2 часа 53 минуты).
Ныряющие млекопитающие могут оставаться под водой после того, как они исчерпают запасы кислорода, переключившись на анаэробное дыхание, которое заставляет молочную кислоту накапливаться в тканях тела, что способствует мышечной усталости. Согласно исследованию, предыдущие исследования, проведенные на других глубоководных ныряющих млекопитающих, показали, что они завершают около 95% своих погружений до того, как им нужно переключиться на анаэробное дыхание.
Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Biology.
Недавно в желудке погибшего клюворыла, найденного на Филлипиннах, было обнаружено сразу 40 кг пластика.