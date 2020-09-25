Клюворылы могут задерживать дыхание на 3 часа и дольше. Это рекорд

Клюворыл (Ziphius cavirostris), также известный под именами кювьеров клюворыл и настоящий клюворыл – малоизученный вид китообразных. Известно, что эти млекопитающие вырастают до 5-7 метров и могут весить 2,5 тонны. У взрослых самцов из нижней челюсти выступают два конических зуба, а на их теле часто появляются длинные бледные царапины, которые считаются шрамами от поединков за самок. Клюворылы обитают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, вдали от суши, на большой глубине, и заметить их крайне сложно. Многие из этих млекопитающих описаны лишь «посмертно» — после того, как их туши были найдены на берегу.

Уже известно, что кювьеровы клюворылы ныряют глубже и дольше, чем любое другое млекопитающее. В среднем клюворылы ныряют на глубину 1400 метров, проводя под водой 65 минут. При этом в ночное время глубина «захода» увеличивается. Однако новое исследование показывает, что их марафонские погружения могут длиться даже дольше, чем считалось ранее.

Исследователи изучили данные о тысячах погружений настоящих клюворылов и обнаружили, что один из китов задерживал дыхание более чем на три часа, побив рекорд, установленный ранее его сородичем.