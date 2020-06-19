Коала и вомбат подружились во время карантина: видео

После того, как Эльза и Хоуп впервые увидели друг друга, они очень быстро сблизились и не расставались, пока были в одном вольере. Заметив, насколько звери привязались друг к другу, хранители разрешили им больше времени проводить вместе.

«Мы были очень удивлены, когда они подружились! Хотя вомбат и коала являются родственниками, все же необычно видеть, когда они общаются друг с другом!» — говорит Рамси.