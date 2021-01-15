Коала полминуты гнался за квадроциклом, чтобы обнять его колесо: видео

Коалы — спокойные животные, проводящие большую часть суток во сне. При этом они не являются медлительными: при необходимости коалы быстро бегают и проворно прыгают с ветки на ветку. Но в дикой природе коала перемещается по необходимости: в поисках пищи, лучшего места для сна или спасаясь от опасности.

Произошедшая в Южной Австралии погоня с участием коалы и квадроцикла ничем не объяснима. Животное изо всех сил преследовало быстро едущее транспортное средство, а затем, достигнув своей цели, коала просто обнял одно из колес и повис на нем.

«Возможно, ему просто захотелось пообниматься», — предположили авторы видео, бывшие свидетелями странного происшествия.