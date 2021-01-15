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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Природа

Коала полминуты гнался за квадроциклом, чтобы обнять его колесо: видео

Анастасия Баринова
15 января 2021
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Фото: Luca Qui??nez/Flickr.com
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Фото: Aaron Jacobs/Flickr.com
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Фото: edwin.11/Flickr.com
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Фото: Peter Firminger/Flickr.com
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Фото: Christian Haugen/Flickr.com
Странное происшествие в Южной Австралии

Коалы — спокойные животные, проводящие большую часть суток во сне. При этом они не являются медлительными: при необходимости коалы быстро бегают и проворно прыгают с ветки на ветку. Но в дикой природе коала перемещается по необходимости: в поисках пищи, лучшего места для сна или спасаясь от опасности.

Произошедшая в Южной Австралии погоня с участием коалы и квадроцикла ничем не объяснима. Животное изо всех сил преследовало быстро едущее транспортное средство, а затем, достигнув своей цели, коала просто обнял одно из колес и повис на нем.

«Возможно, ему просто захотелось пообниматься», — предположили авторы видео, бывшие свидетелями странного происшествия.

Между тем обычно коалы бодрствуют ночью, занимаясь в это время поиском корма, а в течение всего дня спят, устроившись на ветке. Даже если коала не спит, он часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними лапами. Один коала ухитрился уснуть в процессе побега из зоопарка. В целом, эти сумчатые неподвижны до 18 часов в сутки.

Медлительность коалы связана с особенностями его рациона. Он приспособился питаться почти исключительно побегами и листьями эвкалипта — волокнистыми и содержащими мало белка. Скорость обмена веществ в организме коалы почти в два раза меньше, чем у большинства млекопитающих, что и помогает ему компенсировать низкую питательность диеты.

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