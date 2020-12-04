Коала решила украсить собой рождественскую елку

Обычно верхушки рождественских елок украшают звездами или фигурками фей, однако в Австралии свои порядки — и там могут появиться даже коалы. Во всяком случае, именно сумчатого эндемика обнаружили однажды вечером в своей гостиной члены семьи Маккормик в Аделаиде.

Когда они вернулись домой, то обнаружили беспорядок в гостиной: голубые, серебряные и розовые елочные шары были разбросаны по полу, а собака семьи принюхивалась к искусственной елке. Когда мать взглянула на дерево, она «лицом к лицу» столкнулась с лениво моргающей юной коалой. Сперва Аманда Маккормик подумала, что это такая шутка и один из ее детей просто усадил на ветви пластиковую игрушку. Однако коала была очень даже живой и чувствовала себя как дома: чудом не запутавшись в гирлянде, она даже попыталась съесть несколько пластиковых ветвей дерева. Осознав свою ошибку, сумчатое животное просто продолжало цепляться всеми лапами за елку.

Зная, что коалы не любят, когда их трогают (какими бы милыми они ни казались), семья решила обратиться за квалифицированной помощью. Но местная служба спасения коал сперва тоже не поверила Маккормикам — оператор горячей линии счел, что его разыгрывают. Друзья и знакомые также отказывались верить рассказам семьи, пока одна из дочерей не выложила видео с коалой в TikTok.