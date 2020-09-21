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Природа

Коала-робот подсматривает за дракой собратьев: видео

National Geographic Россия
21 сентября 2020
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Фото: John Downer Productions / YouTube
Пока два самца коалы дерутся, механический шпион делает вид, что он тут не при делах — и тщательно записывает все на камеру.

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, которые «под прикрытием» наблюдают за жизнью десятков разных животных глазами им подобных. Благодаря 4К-«зрению» зверей зритель погружается в самое сердце жизни дикой природы. Можно стать невидимыми свидетелями поведения, которое очень редко фиксируется на обычные камеры — кормления, драк, спаривания и воспитания детенышей. Животные-шпионы не только выглядят идентично своим живым сородичам, но еще и ведут себя так же — копируют движения, звуки и сигналы зверей, чтобы влиться в их компанию. 

В этот раз «шпиона» отправили к австралийским коалам в самый разгар брачного периода. В это время самцы часто трутся грудью о деревья, оставляя пахучие метки, и издают громкие призывные крики, порой слышимые за километр. Считается, что этими криками они могут отпугнуть соперников, чтобы избежать драки.

Один из самцов спустился с дерева и уверенным шагом отправился на поиски самки. После того, как он благоразумно не стал преследовать самку с маленьким детенышем, зверь заметил самку, сидящую высоко на дереве, а неподалеку на ветвях устроилась коала-шпион (никто еще не принял ее за желанную самку или за агрессивного соперника, и ей удавалось оставаться наблюдателем). Не теряя времени, самец коалы резво забрался на дерево, но столкнулся с другим претендентом на благосклонность самки. 

Обычно коалы стараются избегать драк, и шанс увидеть поединок этих животных выпадает крайне редко (а бои бывают неистовыми и сопровождаются угрожающим ревом). Но в этот раз никто из самцов не решился отступить, и они решили помериться силами прямо на дереве. 

В результате драки никто не пострадал (кроме чувства собственного достоинства проигравшего), и победитель получил шанс завоевать внимание самки. Но это — уже совсем другая история. 

Посмотрите на другую зрелищную драку двух коал. 

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