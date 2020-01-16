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Природа

Кобра выплевывает пластиковую бутылку: видео

Анастасия Баринова
16 января 2020
Все больше представителей фауны страдает от мусора, оставленного человеком.

Пластик слишком активно распространился по планете: животные поглощают и крупные, и микроскопические фрагменты. Сотрудник лесной службы Индии Парвин Касван опубликовал видеозапись, на которой кобра, принявшая зеленую пластиковую бутылку за добычу, выталкивает ее обратно.

Эколог напоминает, что кобры обладают способностью выплевывать ненужную ей пищу целиком, тогда как проглоти бутылку другое животное, оно бы погибло в мучениях.

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Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету пластиком. Вместе с тем, ее вклад значительно ниже многих других стран. Так, индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, по сравнению со 109 кг в США. Сейчас Индия ведет «антипластиковую политику»: к 2022 году здесь планируется полностью запретить одноразовые пакеты.