Кобра выплевывает пластиковую бутылку: видео

Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету пластиком. Вместе с тем, ее вклад значительно ниже многих других стран. Так, индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, по сравнению со 109 кг в США. Сейчас Индия ведет «антипластиковую политику»: к 2022 году здесь планируется полностью запретить одноразовые пакеты.