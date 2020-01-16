Кобра выплевывает пластиковую бутылку: видео

Пластик слишком активно распространился по планете: животные поглощают и крупные, и микроскопические фрагменты. Сотрудник лесной службы Индии Парвин Касван опубликовал видеозапись, на которой кобра, принявшая зеленую пластиковую бутылку за добычу, выталкивает ее обратно.
When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020
Эколог напоминает, что кобры обладают способностью выплевывать ненужную ей пищу целиком, тогда как проглоти бутылку другое животное, оно бы погибло в мучениях.
Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету пластиком. Вместе с тем, ее вклад значительно ниже многих других стран. Так, индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, по сравнению со 109 кг в США. Сейчас Индия ведет «антипластиковую политику»: к 2022 году здесь планируется полностью запретить одноразовые пакеты.