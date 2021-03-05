Когда болят три сердца разом: осьминоги могут испытывать эмоциональные страдания

Переживание боли — это куда более комплексный процесс, чем просто рефлекс на вредные раздражители или травмы. Это сложное эмоциональное состояние, ведущее к дистрессу и страданию.

Хотя считается, что позвоночные животные испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли, остается нерешенным вопрос о том, способны ли на что-то подобное беспозвоночные, у которых обычно гораздо более простая нервная система.

Нейробиолог Робин Крук из Государственного университета Сан-Франциско изучает эту проблему в течение многих лет, и теперь она предоставила доказательства того, что осьминоги испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли.

По ее словам, у осьминогов были обнаружены те же характеристики, что и у млекопитающих — и это несмотря на то, что нервная система этих головоногих устроена принципиально иначе, чем у позвоночных.