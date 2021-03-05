Когда болят три сердца разом: осьминоги могут испытывать эмоциональные страдания

Переживание боли — это куда более комплексный процесс, чем просто рефлекс на вредные раздражители или травмы. Это сложное эмоциональное состояние, ведущее к дистрессу и страданию.
Хотя считается, что позвоночные животные испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли, остается нерешенным вопрос о том, способны ли на что-то подобное беспозвоночные, у которых обычно гораздо более простая нервная система.
Нейробиолог Робин Крук из Государственного университета Сан-Франциско изучает эту проблему в течение многих лет, и теперь она предоставила доказательства того, что осьминоги испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли.
По ее словам, у осьминогов были обнаружены те же характеристики, что и у млекопитающих — и это несмотря на то, что нервная система этих головоногих устроена принципиально иначе, чем у позвоночных.
Предыдущие исследования Крук показали, что осьминоги могут рефлексивно реагировать на вредные раздражители, научившись избегать этих моментов. Новое исследование идет еще дальше. После единственного эксперимента в трехкамерном боксе осьминоги, получившие инъекцию уксусной кислоты в одно из щупалец, явно избегали камеры, в которой они получили этот укол.
В свою очередь, те, кому вводили безвредный физраствор, не проявляли такого избегания. Кроме того, когда осьминогам, получившим болезненную инъекцию, затем вводили анальгетик лидокаин, они, как правило, предпочитали камеру, в которой они испытывали немедленное облегчение боли.
Предпочтение места, свободного от вреда, считается убедительным доказательством эмоциональной боли у позвоночных. И это не единственная параллель. Крук также обнаружила доказательства того, что осьминоги могут различать разные качества и интенсивность боли в разных местах своего тела.
Все осьминоги, которым вводили кислоту, пытались каким-то образом воздействовать на поврежденный участок щупальца, аналогично тому, как млекопитающие зализывают раны, или человек прикладывает руки к тому месту, где испытывает боль.
У млекопитающих постоянная боль вызвана постоянной активностью на периферии, которая затем вызывает долгосрочные изменения в головном или спинном мозге. С другой стороны, головоногие моллюски сильно полагаются на свою периферическую нервную систему, и неясно, какая часть этой информации попадает в их центральные цепи.
Используя электрофизиологические записи, Крук косвенно показала длительный периферический ответ на пути к мозгу осьминога, который, по-видимому, отражает интенсивность боли, испытываемой от инъекций кислоты. Более того, эти сообщения быстро заглушаются и отменяются анальгетиком.
«В совокупности эти данные убедительно подтверждают существование длительного негативного аффективного состояния у осьминогов», — заключают исследователи.