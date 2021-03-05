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Природа

Когда болят три сердца разом: осьминоги могут испытывать эмоциональные страдания

National Geographic Россия
05 марта 2021
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Фото: to.wi / flickr.com
Ученые предоставили первые доказательства этой особенности у беспозвоночного.

Переживание боли — это куда более комплексный процесс, чем просто рефлекс на вредные раздражители или травмы. Это сложное эмоциональное состояние, ведущее к дистрессу и страданию.

Хотя считается, что позвоночные животные испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли, остается нерешенным вопрос о том, способны ли на что-то подобное беспозвоночные, у которых обычно гораздо более простая нервная система.

Нейробиолог Робин Крук из Государственного университета Сан-Франциско изучает эту проблему в течение многих лет, и теперь она предоставила доказательства того, что осьминоги испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли.

По ее словам, у осьминогов были обнаружены те же характеристики, что и у млекопитающих — и это несмотря на то, что нервная система этих головоногих устроена принципиально иначе, чем у позвоночных.

«Реакции, продемонстрированные осьминогами в этом исследовании, настолько похожи на те, которые могут быть выражены млекопитающими, испытывающими боль, что можно привести разумный предостерегающий аргумент, что внутреннее состояние этих разрозненных видов, вероятно, также похоже», — Робин Крук.

Предыдущие исследования Крук показали, что осьминоги могут рефлексивно реагировать на вредные раздражители, научившись избегать этих моментов. Новое исследование идет еще дальше. После единственного эксперимента в трехкамерном боксе осьминоги, получившие инъекцию уксусной кислоты в одно из щупалец, явно избегали камеры, в которой они получили этот укол.

В свою очередь, те, кому вводили безвредный физраствор, не проявляли такого избегания. Кроме того, когда осьминогам, получившим болезненную инъекцию, затем вводили анальгетик лидокаин, они, как правило, предпочитали камеру, в которой они испытывали немедленное облегчение боли.

Предпочтение места, свободного от вреда, считается убедительным доказательством эмоциональной боли у позвоночных. И это не единственная параллель. Крук также обнаружила доказательства того, что осьминоги могут различать разные качества и интенсивность боли в разных местах своего тела.

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Все осьминоги, которым вводили кислоту, пытались каким-то образом воздействовать на поврежденный участок щупальца, аналогично тому, как млекопитающие зализывают раны, или человек прикладывает руки к тому месту, где испытывает боль.

У млекопитающих постоянная боль вызвана постоянной активностью на периферии, которая затем вызывает долгосрочные изменения в головном или спинном мозге. С другой стороны, головоногие моллюски сильно полагаются на свою периферическую нервную систему, и неясно, какая часть этой информации попадает в их центральные цепи.

Используя электрофизиологические записи, Крук косвенно показала длительный периферический ответ на пути к мозгу осьминога, который, по-видимому, отражает интенсивность боли, испытываемой от инъекций кислоты. Более того, эти сообщения быстро заглушаются и отменяются анальгетиком.

«В совокупности эти данные убедительно подтверждают существование длительного негативного аффективного состояния у осьминогов», — заключают исследователи.

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