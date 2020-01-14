Когда и почему акулы потеряли способность различать цвета?

Способность видеть крайне необходима многим животным, поэтому зрение эволюционировало в зависимости от потребностей того или иного вида. Считается, что у предка всех позвоночных животных было пять разных светочувствительных рецепторов: один вид палочек и четыре типа колбочек. Часть из них в ходе эволюции была потеряна. К примеру, почти у всех млекопитающих нет рецепторов SWS2 и RH2, которые отвечают за распознавание синих и зеленых тонов, а у многих морских животных, в том числе китов и акул, зрение полностью монохромное.

Генетики и биологи из австралийского университета Маккуори решили установить, когда подобная черта возникла у хрящевых рыб: акул и скатов, одних из самых древних и крупных обитателей Мирового океана.



Первые рыбы появились на Земле примерно 530 миллионов лет назад. Предки акул и скатов отделились от других видов рыб в начале силурийского периода, около 443 миллионов лет назад. Их останки до наших дней почти не дошли; самым древним экземпляром, близким к акулам, является ископаемая рыба Cladoselache clarkii, которая жила около 370 миллионов лет назад.



В рамках своей научной работы ученые собрали образцы ДНК пяти видов современных и ископаемых акул, а также четырех видов скатов. Живые особи также приняли участие в экспериментах, призванных показать, как их сетчатка реагирует на лучи света. Оказалось, что общие предки хрящевых рыб начали терять цветное зрение еще в силурийском периоде.