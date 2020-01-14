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Природа

Когда и почему акулы потеряли способность различать цвета?

Анастасия Баринова
14 января 2020
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Фото: Nathan Hart/Macquarie University
Ученые сравнили структуру фоторецепторов глаз у нескольких видов акул и скатов.

Способность видеть крайне необходима многим животным, поэтому зрение эволюционировало в зависимости от потребностей того или иного вида. Считается, что у предка всех позвоночных животных было пять разных светочувствительных рецепторов: один вид палочек и четыре типа колбочек. Часть из них в ходе эволюции была потеряна. К примеру, почти у всех млекопитающих нет рецепторов SWS2 и RH2, которые отвечают за распознавание синих и зеленых тонов, а у многих морских животных, в том числе китов и акул, зрение полностью монохромное.

Генетики и биологи из австралийского университета Маккуори решили установить, когда подобная черта возникла у хрящевых рыб: акул и скатов, одних из самых древних и крупных обитателей Мирового океана.

Первые рыбы появились на Земле примерно 530 миллионов лет назад. Предки акул и скатов отделились от других видов рыб в начале силурийского периода, около 443 миллионов лет назад. Их останки до наших дней почти не дошли; самым древним экземпляром, близким к акулам, является ископаемая рыба Cladoselache clarkii, которая жила около 370 миллионов лет назад.

В рамках своей научной работы ученые собрали образцы ДНК пяти видов современных и ископаемых акул, а также четырех видов скатов. Живые особи также приняли участие в экспериментах, призванных показать, как их сетчатка реагирует на лучи света. Оказалось, что общие предки хрящевых рыб начали терять цветное зрение еще в силурийском периоде.

«Похоже, что гены колбочек, которые распознают синие и фиолетовые тона, первые хрящевые рыбы потеряли уже после того, как разделились их предки и предшественники костных рыб, то есть 460 миллионов лет назад. С другой стороны, это случилось еще до того, как возникли первые акулы, скаты и рыбы-химеры – не позже, чем 420 миллионов лет назад», – один из авторов исследования, генетик Натан Харт.

При этом монохроматическое зрение развилось среди разных видов в три независимых этапа в результате потерь различных наборов фоторецепторов. Умение различать цвета не несет за собой никакой пользы для большинства крупных морских хищников, и эволюционно животные начали от него отказываться – каждое своим путем.

Взгляните на мир глазами акулы.