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Природа

Когда не стыдно сходить налево

Патриция Эдмондс
10 мая 2020
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Самец (внизу слева) и самка четырехглазки в зоопарке Оклахомы.
Фото: Джоэл Сартури
В борьбе за выживание этим рыбкам очень помогают глаза. С устройством гениталий виду повезло куда меньше.

Рыбку Anableps anableps обычно называют четырехглазкой, хотя, строго говоря, глаз у нее только два. Впечатление, будто их четыре, складывается из-за того, что глаза разделены мембраной на две доли, в каждой из которых есть отдельный зрачок и у каждой – свое поле зрения.

Когда A. anableps, как ей свойственно, плавает у поверхности, она способна различить происходящее и над, и под водой одновременно.

«Потрясающе, что они могут в один момент различить хищника под водой и над ней, проанализировать увиденное и решить, в какую сторону плыть», – восхищается Эрик Кайлен, помощник куратора аквазоны городского зоопарка Оклахомы. По его словам, такое устройство глаз дает виду определенное эволюционное преимущество.

Но этим странности в анатомии А. anableps не ограничиваются. Гениталии самки и половой орган самца – похожий на трубочку видоизмененный плавник, называемый гоноподием, – обращены у одних рыб вправо, у других – влево. Это означает, что самец-правша способен спариваться только с самкой-левшой, и наоборот – что статистически вполовину уменьшает шансы найти подходящую пару. «И, признаться, в этом я не вижу никакой пользы», – говорит Кайлен.

В зоопарке на его выставке четырехглазок, рассказывает Эрик Кайлен, «к сезону размножения начинается сущий ад». Смотрители отслеживают, которые из самцов «правши», какие «левши» и кто с кем спаривается. Кайлен как-то видел, как самец «отчаянно старался сменить направление» и спариться с «односторонней» самкой, но не уверен, что ему это удалось. Все разъяснится недель через двенадцать – примерно столько длится период созревания икры.

АРЕАЛ Пресные и соленые воды у Атлантического побережья Центральной и Южной Америки.

СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ Угроза не оценивалась.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ Только три вида A. anableps обладают двудольными глазами.

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