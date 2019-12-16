Когда в Москву придет привычная зима? Климатолог объяснил аномально теплый декабрь

«За последние 30 лет среднегодовые зимние температуры в Московском регионе выросли на четыре градуса. Это очень много. Мы фактически перепрыгнули из декабря в ноябрь, тот, к которому привыкли в конце XX века. Такие зимы – прямое следствие глобального потепления. Они будут происходить все чаще

Аномально теплыми зимы в европейской части России были и в начале 1950-х. Это явление называют потеплением середины XX века. Но регулярно сильные положительные аномалии температуры в начале зимы происходят начиная с 2005 года. Примерно в это же время и таяние морских льдов в Арктике резко ускорилось. В среднем в Московском регионе каждый третий декабрь с тех пор – аномально теплый», – сказал Семёнов в интервью с РИА Новости.

Причина нынешнего аномально теплого декабря, помимо общего тренда к увеличению температуры, связана с атмосферной циркуляцией. К северу от Каспийского моря стоит устойчивый антициклон, блокирующий обычные пути атлантических циклонов, которые зимой заносят холодный арктический воздух на европейскую часть России. Пути циклонов сейчас проходят севернее. В результате на Московский регион и европейскую часть России движется мощный поток теплого воздуха с юга Европы – Балканского полуострова, юга Италии.

По словам Семёнова, без снега этой зимой москвичи не останутся. Как только в Московский регион прорвется холодный арктический воздух, температуры упадут ниже нуля, пойдут твердые осадки. По уточненным данным, это может случиться в последней декаде декабря или в начале января.