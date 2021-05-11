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Природа

Когда в России закончатся запасы нефти и газа?

National Geographic Россия
11 мая 2021
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Фото: pxhere.com
На этот вопрос ответил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Обеспеченность всех запасов нефти в России при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, это современные оценки, которые могут корректироваться. 

Кроме того, Козлов призвал исключить из товарооборота цветной пластик.

«Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно, например, цветной пластик. Весь цветной пластик такого ядовитого яркого цвета. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем.

Зачем он нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека. Но тогда надо указывать на бутылке из цветного пластика, что она никогда не переработается, как на пачках сигарет указывают, что курение вредно для легких», – заявил министр.

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В апреле глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных – только на 19 лет.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 миллиона тонн, что стало минимальным значением за 10 лет. 

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