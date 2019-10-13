Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Когда яблоки могут быть смертельно опасны

Анастасия Баринова
13 октября 2019
/upload/iblock/1fd/1fdefda9a29987e9b87cd503c7c47158.jpg
Фото: Stacy/Flickr.com
/upload/iblock/de3/de3503497bac181084816fb61fe1a94f.jpg
Фото: Frederique Voisin-Demery/Flickr.com
/upload/iblock/37f/37f465e5f054cb2a1bcc727af2b6220d.jpg
Фото: Malori Maeva/Flickr.com
Яблоки нередко называют «плодом здоровья»: в них содержится множество витаминов и антиоксидантов. Однако есть яблоко целиком, с огрызком и косточками, ни в коем случае нельзя.

В английском языке есть пословица: «кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps the doctor away): установлено, что употребление яблок полезно для профилактики многих заболеваний, включая раковые. И хотя по сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина C - они при этом богаты антиоксидантами. Клетчатка яблока стимулирует перистальтику кишечника, оказывает положительный эффект на работу сердца и снижает уровень холестерина.

Некоторые диетологи даже советуют есть яблоки целиком, но это ошибочное мнение: косточки яблок содержат смертельно опасное соединение – генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11, или амигдалин. Он также присутствует в косточках вишни, миндаля, персика и многих растений рода слива.

Удельный вес амигдалина в разных плодах различен: если для миндаля и персика это около 2,5–3%, то для абрикоса этот показатель на уровне 1,8%, а для яблок - 0,6%. Ученые напоминают о таящейся внутри плодов опасности. В легких случаях отравление амигдалином проявляется головной болью и тошнотой; в тяжелых наблюдаются цианоз, судороги, потеря сознания; возможен даже смертельный исход.

В Новой Зеландии зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30-60 абрикосовых косточек. Точное количество целиком съеденных яблок, способных нанести вред здоровью, не подсчитано, однако забывать о том, что в их косточках, пусть и в малой концентрации, содержится яд, не следует. Узнайте, как можно вырастить 40 видов фруктов на одном дереве.