Когда яблоки могут быть смертельно опасны

В английском языке есть пословица: «кто яблоко в день съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps the doctor away): установлено, что употребление яблок полезно для профилактики многих заболеваний, включая раковые. И хотя по сравнению с другими фруктами и овощами яблоки содержат не так много витамина C - они при этом богаты антиоксидантами. Клетчатка яблока стимулирует перистальтику кишечника, оказывает положительный эффект на работу сердца и снижает уровень холестерина.

Некоторые диетологи даже советуют есть яблоки целиком, но это ошибочное мнение: косточки яблок содержат смертельно опасное соединение – генцибиозид нитрила миндальной кислоты C20H27NO11, или амигдалин. Он также присутствует в косточках вишни, миндаля, персика и многих растений рода слива.

Удельный вес амигдалина в разных плодах различен: если для миндаля и персика это около 2,5–3%, то для абрикоса этот показатель на уровне 1,8%, а для яблок - 0,6%. Ученые напоминают о таящейся внутри плодов опасности. В легких случаях отравление амигдалином проявляется головной болью и тошнотой; в тяжелых наблюдаются цианоз, судороги, потеря сознания; возможен даже смертельный исход.

В Новой Зеландии зафиксированы случаи отравления амигдалином после употребления 30-60 абрикосовых косточек. Точное количество целиком съеденных яблок, способных нанести вред здоровью, не подсчитано, однако забывать о том, что в их косточках, пусть и в малой концентрации, содержится яд, не следует. Узнайте, как можно вырастить 40 видов фруктов на одном дереве.