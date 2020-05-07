Кольцехвостое пополнение: у лемуров в Московском зоопарке родился детеныш

2 апреля у пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке, Бэллы и Фунтика, родился детеныш. Недавно малышу исполнился месяц – и теперь администрация зоопарка сообщает, что он здоров и активен. Имени у маленького лемура пока нет. Питомцев называют по особенностям поведения, после долгих наблюдений.

Новорожденные лемуры сначала держатся за шерсть на животе матери, со временем понемногу перебираясь на спину. Этот кольцехвостый детеныш оказался необыкновенно целеустремленным: он уже почти миновал эту фазу, часто исследуя территорию самостоятельно. Когда устает – возвращается на спину сородичей, причем чаще всего его носит его сестра. Сама мать в это время отдыхает – как лемур более почтенного возраста и статуса.

Однако малыш все еще очень мал, и до трех месяцев будет кормиться только материнским молоком. Взрослую пищу он начнет пытаться прикусывать лишь к концу мая.