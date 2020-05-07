Кольцехвостое пополнение: у лемуров в Московском зоопарке родился детеныш

2 апреля у пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке, Бэллы и Фунтика, родился детеныш. Недавно малышу исполнился месяц – и теперь администрация зоопарка сообщает, что он здоров и активен. Имени у маленького лемура пока нет. Питомцев называют по особенностям поведения, после долгих наблюдений.
Новорожденные лемуры сначала держатся за шерсть на животе матери, со временем понемногу перебираясь на спину. Этот кольцехвостый детеныш оказался необыкновенно целеустремленным: он уже почти миновал эту фазу, часто исследуя территорию самостоятельно. Когда устает – возвращается на спину сородичей, причем чаще всего его носит его сестра. Сама мать в это время отдыхает – как лемур более почтенного возраста и статуса.
Однако малыш все еще очень мал, и до трех месяцев будет кормиться только материнским молоком. Взрослую пищу он начнет пытаться прикусывать лишь к концу мая.
Детеныш отлично прижился в группе лемуров. Остальные относятся к нему дружелюбно, иногда даже позволяя посидеть у себя на спине, облегчая обязанности сестры. Маленький лемур повторяет за старшими движения, запоминает их повадки, изучает вместе с ними территорию. Кошачьи лемуры – очень социальные и интеллектуально развитые животные, для них крайне значимо внутригрупповое обучение.
«Как и многие другие животные Мадагаскара, кошачьи лемуры находятся под угрозой исчезновения. Сейчас этот вид отнесен к вымирающим из-за охоты, уничтожения лесов и лугов, а также регулярных засух. В 2017 году в дикой природе оставалось примерно две тысячи особей, что вызывает серьезные опасения. Московский зоопарк участвует в европейской программе по разведению кошачьих лемуров. Мы гордимся тем, что в нашем зоопарке получилось не только создать, но и успешно поддерживать благополучную жизнь группы этих животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.