Колибри влюбилась в собаку-спасителя: видео

Житель Калифорнии Эд Гернон нашел два года назад овчарку, дал ей кличку Рекс и взял к себе. Недавно во время прогулки собака заметила лежащую на земле маленькую птичку. Вся она была покрыта муравьями, и Эд решил, что она мертва, однако Рекс отказывался уходить, будто убеждая хозяина позаботиться о колибри. Человек прислушался к «просьбе», забрал птицу домой и выходил ее.

Поправившись, колибри не стала возвращаться в естественную среду обитания. Она осталась жить вместе с Эдом и Рексом, уделяя все свое внимание животному и всюду следуя за своим спасителем.