Колибри влюбилась в собаку-спасителя: видео

Житель Калифорнии Эд Гернон нашел два года назад овчарку, дал ей кличку Рекс и взял к себе. Недавно во время прогулки собака заметила лежащую на земле маленькую птичку. Вся она была покрыта муравьями, и Эд решил, что она мертва, однако Рекс отказывался уходить, будто убеждая хозяина позаботиться о колибри. Человек прислушался к «просьбе», забрал птицу домой и выходил ее.
Поправившись, колибри не стала возвращаться в естественную среду обитания. Она осталась жить вместе с Эдом и Рексом, уделяя все свое внимание животному и всюду следуя за своим спасителем.
Эд ожидал, что однажды птица все же улетит, но прошел уже год, а она так и живет в его доме. The DoDo, вместе с тем, напоминает, что в США не разрешено самостоятельно спасать животных: найдя их в бедственном положении, следует обращаться к специалистам.
Узнайте, как братья Кеннеди едва не поплатились за спасение жизни черепахи.