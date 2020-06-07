Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Колибри влюбилась в собаку-спасителя: видео

Анастасия Баринова
07 июня 2020
/upload/iblock/f05/f05f4023afb35d8e8274a8b5fba57bb8.jpg
Фото: Mdf/Wikipedia
Однажды бездомная овчарка обрела хозяина и жилье, а затем она сама спасла от смерти колибри. С тех пор благодарная птица не отходит от собаки ни на шаг.

Житель Калифорнии Эд Гернон нашел два года назад овчарку, дал ей кличку Рекс и взял к себе. Недавно во время прогулки собака заметила лежащую на земле маленькую птичку. Вся она была покрыта муравьями, и Эд решил, что она мертва, однако Рекс отказывался уходить, будто убеждая хозяина позаботиться о колибри. Человек прислушался к «просьбе», забрал птицу домой и выходил ее.

Поправившись, колибри не стала возвращаться в естественную среду обитания. Она осталась жить вместе с Эдом и Рексом, уделяя все свое внимание животному и всюду следуя за своим спасителем.

Эд ожидал, что однажды птица все же улетит, но прошел уже год, а она так и живет в его доме. The DoDo, вместе с тем, напоминает, что в США не разрешено самостоятельно спасать животных: найдя их в бедственном положении, следует обращаться к специалистам.

Узнайте, как братья Кеннеди едва не поплатились за спасение жизни черепахи.

рекомендации
Instagram

Участвуйте в нашем новом конкурсе «Рисуем сказку»!

Звезда

Как оказавшийся на свободе лев сходит с ума от счастья

Звезда

Джим и Джимбо: многолетняя дружба человека и медведя

Пластиковые бутылки

Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету