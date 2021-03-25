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Колючий и уникальный: в Африке нашли новый вид хамелеонов

National Geographic Россия
25 марта 2021
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Trioceros wolfgangboehmei
Фото: Petr Nečas
Это эндемик горного района в Эфиопии.

Хамелеоны — одна из самых интересных групп чешуйчатых пресмыкающихся. И это не только благодаря особенностям их поведения и исключительным способностям, но и из-за необычайного видового разнообразия и широкого распространения. 

Более 215 уже описанных видов представителей семейства Chamaeleonidae обитают повсеместно от Африки, Южной Европы и Ближнего Востока до некоторых частей Южной Азии. Однако в Африке  разнообразие хамелеонов достигает своего пика, и на этом же континенте насчитывается наибольшее количество уникальных эндемиков. При этом некоторые виды встречаются только на отдельных горах или горных хребтах. 

К таким хамелеонам относится недавно открытый вид, получивший название Trioceros wolfgangboehmei. Его обнаружили на северных склонах гор Бейл в Эфиопии. До этого открытия ученым уже были известны два других представителя рода Trioceros в этом регионе. 

«Горы Бейл на юге центральной части Эфиопии считаются одним из самых уникальных центров эндемизма с необычайным количеством растений и животных, которые можно найти только там», — Тор Коппетч, ведущий автор исследования.
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Trioceros wolfgangboehmei представляет собой хамелеона длиной около 15 сантиметров с относительно короткой головой (около 2 см). Основные цвета этих хамелеонов — желтый, коричневый и ярко-зеленый. Цвет варьируется от особи к особи. 

«Новый вид имеет характерную внешность с увеличенными колючими чешуйками на спине и хвосте, которые образуют выступающий гребень. Обычно этот хамелеон живет на небольших деревьях и кустах на высоте более 2500 м над уровнем моря», — пишут исследователи. 

По их словам, молодь можно найти и в траве, но всегда рядом с деревьями и кустами. Этот вид находили только в окрестностях двух деревень, Диншо и Гоба. Похоже, что ареал вида ограничен этой областью, и хамелеон может считаться очередным эндемиком для этого региона. 

Как отмечают авторы, часть популяции нового вида обитает под надежной защитой в национальном парке Бейл-Маунтинс, но другая часть живет в сельскохозяйственных угодьях и даже в садах и остатках растительности в местных деревнях и вряд ли находится в безопаности. 

Посмотрите на крохотного хамелеона (одного из самых маленьких), которого недавно нашли на Мадагаскаре. 

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