Колючий и уникальный: в Африке нашли новый вид хамелеонов
Хамелеоны — одна из самых интересных групп чешуйчатых пресмыкающихся. И это не только благодаря особенностям их поведения и исключительным способностям, но и из-за необычайного видового разнообразия и широкого распространения.
Более 215 уже описанных видов представителей семейства Chamaeleonidae обитают повсеместно от Африки, Южной Европы и Ближнего Востока до некоторых частей Южной Азии. Однако в Африке разнообразие хамелеонов достигает своего пика, и на этом же континенте насчитывается наибольшее количество уникальных эндемиков. При этом некоторые виды встречаются только на отдельных горах или горных хребтах.
К таким хамелеонам относится недавно открытый вид, получивший название Trioceros wolfgangboehmei. Его обнаружили на северных склонах гор Бейл в Эфиопии. До этого открытия ученым уже были известны два других представителя рода Trioceros в этом регионе.
Trioceros wolfgangboehmei представляет собой хамелеона длиной около 15 сантиметров с относительно короткой головой (около 2 см). Основные цвета этих хамелеонов — желтый, коричневый и ярко-зеленый. Цвет варьируется от особи к особи.
«Новый вид имеет характерную внешность с увеличенными колючими чешуйками на спине и хвосте, которые образуют выступающий гребень. Обычно этот хамелеон живет на небольших деревьях и кустах на высоте более 2500 м над уровнем моря», — пишут исследователи.
По их словам, молодь можно найти и в траве, но всегда рядом с деревьями и кустами. Этот вид находили только в окрестностях двух деревень, Диншо и Гоба. Похоже, что ареал вида ограничен этой областью, и хамелеон может считаться очередным эндемиком для этого региона.
Как отмечают авторы, часть популяции нового вида обитает под надежной защитой в национальном парке Бейл-Маунтинс, но другая часть живет в сельскохозяйственных угодьях и даже в садах и остатках растительности в местных деревнях и вряд ли находится в безопаности.
Посмотрите на крохотного хамелеона (одного из самых маленьких), которого недавно нашли на Мадагаскаре.