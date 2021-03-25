Колючий и уникальный: в Африке нашли новый вид хамелеонов

Хамелеоны — одна из самых интересных групп чешуйчатых пресмыкающихся. И это не только благодаря особенностям их поведения и исключительным способностям, но и из-за необычайного видового разнообразия и широкого распространения.

Более 215 уже описанных видов представителей семейства Chamaeleonidae обитают повсеместно от Африки, Южной Европы и Ближнего Востока до некоторых частей Южной Азии. Однако в Африке разнообразие хамелеонов достигает своего пика, и на этом же континенте насчитывается наибольшее количество уникальных эндемиков. При этом некоторые виды встречаются только на отдельных горах или горных хребтах.

К таким хамелеонам относится недавно открытый вид, получивший название Trioceros wolfgangboehmei. Его обнаружили на северных склонах гор Бейл в Эфиопии. До этого открытия ученым уже были известны два других представителя рода Trioceros в этом регионе.