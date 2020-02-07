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Природа

Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы. Это негативно скажется на численности рыб

07 февраля 2020
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Фото: Евгений Пигарёв
Аномально теплая зима повлияет на жизнь многих представителей фауны.

Ученые считают, что из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары. Во время потепления они просыпаются, не могут найти пропитания и погибают. При этом нарушается пищевая цепочка, поскольку личинки комаров являются частью рациона рыб.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», – Виктор Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН.

По словам ученого, из-за глобального потепления замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, и такое «нарушение стабильности» сказывается на всех организмах.

Вице-президент рыбной ассоциации Александр Фомин предупреждает, что теплая и малоснежная зима может негативно сказаться на численности рыб. Фитофильные рыбы откладывают икру, когда разливается река. Если зима малоснежная, вода быстро сходит, а икра остается на траве и погибает. Это касается практически всех видов рыб, живущих во внутренних водоемах, — исключение составляют осетровые и лососевые. По прогнозу Фомина, в российских реках может заметно сократиться численность лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы, карася и других видов.

Ранее стало известно, что январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в России. На европейской территории РФ средняя температура побила абсолютный рекорд на 1,6°C.