Комары могут исчезнуть из-за теплой зимы. Это негативно скажется на численности рыб

По словам ученого, из-за глобального потепления замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, и такое «нарушение стабильности» сказывается на всех организмах.

Вице-президент рыбной ассоциации Александр Фомин предупреждает, что теплая и малоснежная зима может негативно сказаться на численности рыб. Фитофильные рыбы откладывают икру, когда разливается река. Если зима малоснежная, вода быстро сходит, а икра остается на траве и погибает. Это касается практически всех видов рыб, живущих во внутренних водоемах, — исключение составляют осетровые и лососевые. По прогнозу Фомина, в российских реках может заметно сократиться численность лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы, карася и других видов.

Ранее стало известно, что январь-2020 стал самым теплым за всю историю наблюдений в России. На европейской территории РФ средняя температура побила абсолютный рекорд на 1,6°C.