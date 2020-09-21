Комплекс зеленых небоскребов в Китае казался экологическим раем. Комары превратили его в ад

В 2018 году в китайском Чэнду был построен комплекс Qiyi City Forest Garden, который позиционировался как настоящий экологический рай посреди шумного и загрязненного смогом мегаполиса. Каждый балкон в этих многоэтажках должен был представлять собой небольшой ухоженный сад с 20 видами растений, позволяющий жильцам убежать от городской суеты и окунуться в мир природы, не выходя из собственного дома.
Все 826 квартир комплекса из восьми зданий были проданы, и авторы проекта готовились праздновать успех, однако, похоже, амбициозная затея обернулась провалом. К настоящему времени лишь около десяти семей заселили свои новые квартиры, остальные быстро поняли, что жить в «экологическом раю» почти невозможно из-за нашествия комаров. Без людей сады начали разрастаться и гнить, что привлекло еще большее количество кровососущих насекомых.
Ландшафтный архитектор Дэрил Бейерс, более 20 лет проработавший инструктором в ботаническом саду Нью-Йорка, уверен, что идея вертикальных городских садов не дискредитировала себя. Просто авторы данного проекта допустили ряд важных просчетов.
Комары любят воду, а влажный климат Чэнду и месячные сезоны муссонов предлагают ее в избытке. Бейерс, просмотревший видео и изображения городского сада, полагает, что балконы в комплексе не имеют надлежащего дренажа, что приводит к застою воды и идеальным условиям для размножения комаров. Неправильно были подобраны и сами растения, дающие насекомым слишком много тени.
По словам Бейерса, лучшим выбором были бы карликовые растения, которые не разрастаются так быстро. Авторы проекта обещали, что все балконы четыре раза в год будут посещать профессиональные садовники, однако Бейерс уверен, что этого недостаточно; за такими садами нужен уход как минимум раз в неделю.
Создатели Qiyi City Forest Garden не планируют забрасывать свое творение, обещая принять меры для борьбы с насекомыми, однако пока комплекс по-прежнему пустует, а владельцы квартир требуют вернуть им деньги.
«Если все пойдет к черту и наступит апокалипсис, природа сделает это со всеми нашими городами. Вы видели такое в фильмах, это сделают растения», — заключает Бейерс.
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