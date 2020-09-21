Комплекс зеленых небоскребов в Китае казался экологическим раем. Комары превратили его в ад

Комары любят воду, а влажный климат Чэнду и месячные сезоны муссонов предлагают ее в избытке. Бейерс, просмотревший видео и изображения городского сада, полагает, что балконы в комплексе не имеют надлежащего дренажа, что приводит к застою воды и идеальным условиям для размножения комаров. Неправильно были подобраны и сами растения, дающие насекомым слишком много тени.

По словам Бейерса, лучшим выбором были бы карликовые растения, которые не разрастаются так быстро. Авторы проекта обещали, что все балконы четыре раза в год будут посещать профессиональные садовники, однако Бейерс уверен, что этого недостаточно; за такими садами нужен уход как минимум раз в неделю.

Создатели Qiyi City Forest Garden не планируют забрасывать свое творение, обещая принять меры для борьбы с насекомыми, однако пока комплекс по-прежнему пустует, а владельцы квартир требуют вернуть им деньги.

«Если все пойдет к черту и наступит апокалипсис, природа сделает это со всеми нашими городами. Вы видели такое в фильмах, это сделают растения», — заключает Бейерс.

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