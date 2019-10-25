Конец «китовой тюрьмы»: всех оставшихся белух выпускают на свободу

Ведущие специалисты Российской академии наук, Дальневосточного федерального университета, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), его Тихоокеанского филиала, Центра океанографии и морской биологии, представители Коалиции за свободу косаток и белух, Совета по морским млекопитающим и Центра спасения дельфинов «Дельфа» обсудили текущую ситуацию в бухте Средняя Приморского края. 23 октября на свободу было выпущено 11 белух, а теперь принято решение по оставшимся 50 особям. Они вернутся в естественную среду обитания до 1 ноября. Таким образом план по выпуску морских млекопитающих, реализуемый ВНИРО по поручению Правительства РФ, будет полностью выполнен.
Эксперты говорят, что ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Но теперь в связи с надвигающимися штормами транспортировка и выпуск в этот район стали невозможны. Альтернативным вариантом предложена приморская бухта Успения вблизи Лазовского государственного природного заповедника.
От бухты Средняя до бухты Успения по воде – не более 100 км. И хотя Японское море и не является естественным ареалом белух, но в этой его части животные не будут иметь проблем с питанием.
Для выполнения этой задачи ВНИРО может привлечь два научно-исследовательских судна: «Зодиак» и «Профессор Кагановский», которые смогут взять на борт 14 и 36 белух соответственно.
В свою очередь экологи из коалиции «Свободу косаткам и белухам» и ряд ученых, приветствуя решение, беспокоятся о том, что животные окажутся в непривычном для них месте. По мнению одного из ведущих в России специалистов по белухам, научного сотрудника ИПЭЭ РАН Ольги Шпак, шансов на то, что выпущенные белухи смогут из южной части Приморского края пройти в Сахалинский залив и воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции, очень мало.
Коалиция также призывает обратить внимание на тот факт, что в этой части Японского моря ситуация для животных небезопасна: сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Пограничная служба ФСБ России должна защитить белух от нелегального вылова.
Однако в настоящее время по погодным и навигационным условиям выпуск в других местах действительно невозможен, и экологи надеются на лучшее развитие событий.
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