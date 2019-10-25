Конец «китовой тюрьмы»: всех оставшихся белух выпускают на свободу

Для выполнения этой задачи ВНИРО может привлечь два научно-исследовательских судна: «Зодиак» и «Профессор Кагановский», которые смогут взять на борт 14 и 36 белух соответственно.



В свою очередь экологи из коалиции «Свободу косаткам и белухам» и ряд ученых, приветствуя решение, беспокоятся о том, что животные окажутся в непривычном для них месте. По мнению одного из ведущих в России специалистов по белухам, научного сотрудника ИПЭЭ РАН Ольги Шпак, шансов на то, что выпущенные белухи смогут из южной части Приморского края пройти в Сахалинский залив и воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции, очень мало.



Коалиция также призывает обратить внимание на тот факт, что в этой части Японского моря ситуация для животных небезопасна: сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Пограничная служба ФСБ России должна защитить белух от нелегального вылова.



Однако в настоящее время по погодным и навигационным условиям выпуск в других местах действительно невозможен, и экологи надеются на лучшее развитие событий.



Узнайте о том, как развивалась вся ситуация с заключением вольных морских обитателей в «тюрьме».