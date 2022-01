Королевский вулкан: почему извержение близ архипелага Тонга было таким сильным

Исследователи изучают вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай уже несколько лет.

Королевство Тонга не часто привлекает внимание всего мира, но сильное извержение подводного вулкана 15 января вызвало ударные волны цунами за тысячи километров от эпицентра события. Ученые поясняют, что это извержение оказалось крупнейшим в этом регионе почти за тысячу лет. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергался в течение восьми минут. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что радиус извержения составил 260 километров. Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана, а вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы даже на противоположной стороне Земного шара.

Снаружи вулкан выглядит ничем не примечательным образованием. Он состоит из двух небольших необитаемых островов, Хунга-Хаапай и Хунга-Тонга, возвышающихся примерно на 100 м над уровнем моря в 65 км к северу от столицы Тонги Нукуалофа. Но под волнами скрывается массивный вулкан высотой около 1800 м и шириной 20 км. Вулкан уже привлекал внимание ученых во время извержений в 2009, а также в 2014-2015 годах, но эти события были совсем небольшими по сравнению с январским катаклизмом 2022 года. Профессор наук о Земле Оклендского университета Шейн Кронин считает, что подобные мощные взрывы на Тонге случаются примерно раз в тысячу лет.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Почему извержение подводного вулкана оказалось таким взрывоопасным, учитывая, что морская вода должна охлаждать магму? Если магма поднимается в морскую воду медленно, даже при температуре около 1200 ℃, между магмой и водой образуется тонкая пленка пара. Это обеспечивает слой изоляции, позволяющий остыть внешней поверхности магмы. Но этот процесс не работает, когда из-под земли выбрасывается магма, полная вулканического газа. Когда магма быстро попадает в воду, любые слои пара быстро разрушаются, в результате чего горячая магма вступает в непосредственный контакт с холодной водой.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Реклама

Исследователи вулканов называют это «взаимодействием топлива и охлаждающей жидкости». Чрезвычайно сильные взрывы разрывают магму на части. Начинается цепная реакция, когда новые фрагменты магмы обнажают свежие горячие внутренние поверхности для воды, и взрывы повторяются, в конечном итоге выбрасывая вулканические частицы со сверхзвуковой скоростью. В результате извержения 2014-15 годов образовался вулканический конус, который соединил два старых острова Хунга в единый остров длиной около 5 км. Ученые посетили его в 2016 году и обнаружили, что эти исторические извержения были просто подготовкой перед главным событием. Картографируя морское дно, исследователи нашли скрытую кальдеру на глубине 150 м под волнами.

Массивный подводный вулкан находится рядом с островами Хунга-Хаапай и Хунга-Тонга Фото: Shane Cronin На карте морского дна показаны вулканические конусы и массивная кальдера Фото: Shane Cronin

Глядя на химию прошлых извержений, ученые теперь считают, что небольшие извержения представляют собой магматическую систему, медленно перезаряжающуюся, чтобы подготовиться к большому событию.

«Мы нашли свидетельства двух мощных прошлых извержений кальдеры Хунга в отложениях на старых островах. Мы сопоставили их химически с отложениями вулканического пепла на крупнейшем обитаемом острове Тонгатапу, в 65 км от него, а затем использовали радиоуглеродное датирование, чтобы показать, что большие извержения кальдеры происходят примерно каждые 1000 лет. Последнее из них произошло в 1100 году нашей эры», – Шейн Кронин.

По словам Кронина, мы все еще находимся в середине этой крупной последовательности извержений, и многие аспекты остаются неясными, отчасти потому, что остров в настоящее время закрыт облаками пепла. Два более ранних извержения 20 декабря 2021 г. и 13 января 2022 г. были среднего размера. Они произвели облака высотой до 17 км и добавили новую землю к объединенному острову. При последнем извержении высота пеплового шлейфа составила уже около 20 км. Это демонстрирует огромную взрывную силу, которую нельзя объяснить только взаимодействием магмы и воды. Стало понятно, что из кальдеры извергается большое количество свежей, насыщенной газом магмы. Извержение также вызвало цунами по всей Тонге и соседним Фиджи и Самоа. Ударные волны прошли многие тысячи километров, были замечены из космоса и зарегистрированы в Новой Зеландии и Японии. Об угрозе цунами также сообщили на Курилах, западном побережье США и в Австралии.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022