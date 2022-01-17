Королевский вулкан: почему извержение близ архипелага Тонга было таким сильным

Королевство Тонга не часто привлекает внимание всего мира, но сильное извержение подводного вулкана 15 января вызвало ударные волны цунами за тысячи километров от эпицентра события. Ученые поясняют, что это извержение оказалось крупнейшим в этом регионе почти за тысячу лет.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергался в течение восьми минут. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что радиус извержения составил 260 километров.

Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана, а вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы даже на противоположной стороне Земного шара.