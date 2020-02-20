«Коронованный» Юпитер над пустыней Атакама: фото

Это снимок был сделан фотографом Петром Хоралеком в чилийской пустыне Атакама, примерно в 100 километрах к югу от плато Чахнатор, где расположен комплекс радиотелескопов ALMA.
Юпитер на снимке окружен гало. Это оптическое явление обычно возникает, когда свет от объекта преломляется ледяными кристаллами или капельками воды в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Гало с небольшим радиусом, как на снимке, часто называют оптической короной.
Характерные красноватые и зеленоватые оттенки неба у линии горизонта вызваны другим оптическим явлением — собственным свечением атмосферы. Этот феномен открыл в 1868 году шведский ученый Андерс Ангстрём. Ночное свечение обычно связано с процессом под названием хемолюминесценция. В течение дня солнечный свет разрушает молекулы воздуха на заряженные атомы, ионы. Когда они вновь притягивают электрон, формируется молекула, а избыток энергии уходит в виде света.
Красное свечение обычно образуют молекулы OH, расположенные на высоте около 87 километров и возбуждаемые ультрафиолетовым солнечным излучением. Зеленое свечение идет от атомов натрия и кислорода, находящихся чуть выше. Чтобы увеличить шансы на обнаружение небесного свечения, нужно запечатлеть темное и ясное ночное небо в режиме длинной выдержки. Свечение можно обнаружить в 10-20 градусах над горизонтом.
Взгляните на шикарную спиральную галактику, которую снял «Хаббл».