«Коронованный» Юпитер над пустыней Атакама: фото

Это снимок был сделан фотографом Петром Хоралеком в чилийской пустыне Атакама, примерно в 100 километрах к югу от плато Чахнатор, где расположен комплекс радиотелескопов ALMA.

Юпитер на снимке окружен гало. Это оптическое явление обычно возникает, когда свет от объекта преломляется ледяными кристаллами или капельками воды в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Гало с небольшим радиусом, как на снимке, часто называют оптической короной.