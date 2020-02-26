Косатка проплыла 8 000 километров из Исландии в Ливан – это рекорд

Самец косатки (Orcinus orca) по имени Риптайд (англ. Riptide — «бурное течение») начал свое путешествия от побережья полуострова Снайфедльснес в Западной Исландии, где его в последний раз видели в июне 2018 года. В декабре 2019 года Риптайд и его стая были замечены у берегов итальянской Генуи, а в феврале 2020 года его обнаружили в Ливане.

Животное опознали представители природоохранной организации Orca Guardians (Охранники косаток) по уникальным отметинам на голове и спинном плавнике. Как сообщила глава организации Мари-Тереза Мрусчок, Риптайд побил предыдущий рекорд самой длинной задокументированной миграции среди косаток на 2 500 метров. Мрусчок сказала, что беспокоится за судьбу животного, поскольку оно выглядит истощенным и путешествует без других членов своей стаи, сопровождающих его в Исландии и Италии.