Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Косатки охотятся на белую акулу: видео

Анастасия Баринова
11 ноября 2019
1fd1a4eefd304b23b71a81abbde5ff5c.max-2500x1500.jpg
Фото: Elena Vereshchaka
Белая акула является сверххищником, но и она – не самое опасное животное в океане.

Морской биолог Элтон Полли (Elton Polly) из организации по охране окружающей среды Oceans Research стал свидетелем уникальной сцены, произошедшей у побережья Южной Африки. Осматривая вместе с коллегами воды возле острова Сил (Seal) в заливе Моссел, он заметил косаток (лат. Orcinus orca), которые вели слаженную охоту. Эти морские хищники нередко попадаются на глаза ученым, но в данном случае они преследовали не совсем обычную жертву: большую белую акулу (лат. Carcharodon carcharias).

Небольшой скалистый остров Сил получил имя из-за своих самых многочисленных обитателей: капских морских котиков (лат. Arctocephalus pusillus, англ. Brown fur seal). Здесь насчитывается не менее 3000 особей, что привлекает акул, которые не прочь ими поживиться. В свою очередь богатая на рыбу акватория, способная прокормить тысячи котиков, также притягивает и других морских обитателей.

Встреча двух сверххищников – белых акул и косаток – наглядно показала иерархию на морских просторах. Неподалеку от места развития событий находились еще две белые акулы, но они предпочли держаться в стороне, притом одна из них «заметно нервничала». Биологи планируют следить за активностью косаток и акул в течение следующих нескольких дней: пока неясно, была ли рыба изначально их целью, или ее преследователи решили просто с ней поиграть.

/upload/iblock/db0/db0a2788bcfc803cd50b0b5c0b221bec.jpg
Читайте такжеКосатки играют с птицами и рыбами: невероятное видео

Между тем наблюдения, сделанные по всему миру за последние годы, свидетельствуют о постоянном противостоянии этих двух опасных морских убийц, причем морские млекопитающие чаще всего побеждают. Было замечено, что если они появляются в районе охоты больших белых акул, то те сразу уплывают и до конца сезона в эти воды не возвращаются – даже если косатки просто проплывали мимо. 

Кроме того, на побережье ЮАР волны нередко выбрасывают туши белых акул с характерными следами от укусов косаток. У них также отсутствовала печень: орган, богатый питательными веществами и представляющий для хищников наибольший интерес. Эти находки подтверждают версию, что именно косатки виноваты в том, что акулы исчезли из вод Южной Африки. 

А вот для человека косатки по-прежнему не представляют серьезной угрозы, в отличие от белой акулы.