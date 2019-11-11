Косатки охотятся на белую акулу: видео

Морской биолог Элтон Полли (Elton Polly) из организации по охране окружающей среды Oceans Research стал свидетелем уникальной сцены, произошедшей у побережья Южной Африки. Осматривая вместе с коллегами воды возле острова Сил (Seal) в заливе Моссел, он заметил косаток (лат. Orcinus orca), которые вели слаженную охоту. Эти морские хищники нередко попадаются на глаза ученым, но в данном случае они преследовали не совсем обычную жертву: большую белую акулу (лат. Carcharodon carcharias).
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This footage was captured yesterday at Seal Island, Mossel Bay. Orcas were spotted chasing a white shark, and a few other white sharks were in the vicinity at the time. One white shark appears to be unnerved by the presence of the orcas, but another shark didn't seem too perturbed. We'll monitor the orca and white shark activity over the next few days, to see of there are any behavioural changes. 🎥 @elton_owns_the_ocean
Небольшой скалистый остров Сил получил имя из-за своих самых многочисленных обитателей: капских морских котиков (лат. Arctocephalus pusillus, англ. Brown fur seal). Здесь насчитывается не менее 3000 особей, что привлекает акул, которые не прочь ими поживиться. В свою очередь богатая на рыбу акватория, способная прокормить тысячи котиков, также притягивает и других морских обитателей.
Встреча двух сверххищников – белых акул и косаток – наглядно показала иерархию на морских просторах. Неподалеку от места развития событий находились еще две белые акулы, но они предпочли держаться в стороне, притом одна из них «заметно нервничала». Биологи планируют следить за активностью косаток и акул в течение следующих нескольких дней: пока неясно, была ли рыба изначально их целью, или ее преследователи решили просто с ней поиграть.
Между тем наблюдения, сделанные по всему миру за последние годы, свидетельствуют о постоянном противостоянии этих двух опасных морских убийц, причем морские млекопитающие чаще всего побеждают. Было замечено, что если они появляются в районе охоты больших белых акул, то те сразу уплывают и до конца сезона в эти воды не возвращаются – даже если косатки просто проплывали мимо.
Кроме того, на побережье ЮАР волны нередко выбрасывают туши белых акул с характерными следами от укусов косаток. У них также отсутствовала печень: орган, богатый питательными веществами и представляющий для хищников наибольший интерес. Эти находки подтверждают версию, что именно косатки виноваты в том, что акулы исчезли из вод Южной Африки.
А вот для человека косатки по-прежнему не представляют серьезной угрозы, в отличие от белой акулы.