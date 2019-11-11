Косатки охотятся на белую акулу: видео

Небольшой скалистый остров Сил получил имя из-за своих самых многочисленных обитателей: капских морских котиков (лат. Arctocephalus pusillus, англ. Brown fur seal). Здесь насчитывается не менее 3000 особей, что привлекает акул, которые не прочь ими поживиться. В свою очередь богатая на рыбу акватория, способная прокормить тысячи котиков, также притягивает и других морских обитателей.

Встреча двух сверххищников – белых акул и косаток – наглядно показала иерархию на морских просторах. Неподалеку от места развития событий находились еще две белые акулы, но они предпочли держаться в стороне, притом одна из них «заметно нервничала». Биологи планируют следить за активностью косаток и акул в течение следующих нескольких дней: пока неясно, была ли рыба изначально их целью, или ее преследователи решили просто с ней поиграть.