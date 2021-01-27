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Природа

Кошки убивают пять миллиардов птиц в Китае каждый год

27 января 2021
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Фото: pixy.org
Наша любовь к кошкам дорого обходится дикой природе.

Новое исследование показало, что только в Китае кошки ежегодно убивают от 2,7 до 5,5 миллиарда птиц.

Исследование опиралось на метод анкетного опроса, в результате которого было получено почти 2200 ответов от владельцев кошек по всей стране о случаях нападения на птиц и других животных со стороны бездомных кошек. Команда использовала статистическое моделирование для создания общенационального эффекта кошек в Китае.

Ученые составили анкету из 19 вопросов, посвященных влиянию кошек на диких животных. Их интересовало, держат ли респонденты кошек, позволяют ли им свободно гулять на улице, а также приносят ли их любимцы домой пойманную добычу (если да, то какую). В анкету включили вопросы о бездомных кошках: добровольцы отвечали, подкармливают ли они таких животных и наблюдали ли они, как те охотятся. Опрос проводился с апреля по июнь 2019 года и охватил все провинции Китая.

«Кошки, живущие на свободе, становятся причиной огромного числа погибших, что может серьезно повлиять на популяции дикой природы и биоразнообразие Китая», — авторы исследования.

Экстраполировав полученные данные на весь Китай, авторы оценили общую численность домашних кошек в стране примерно в 250 миллионов особей. Из них почти 100 миллионов свободно гуляют на улице и убивают миллиарды диких животных.

Полученные учеными данные включают убийства кошками 1,6-4,95 миллиарда беспозвоночных, 1,6-3,6 миллиарда рыб, 1,1-3,8 миллиарда земноводных, 1,5-4,3 миллиарда рептилий и 3,61-9,80 миллиарда млекопитающих ежегодно.

Домашние кошки не только содержатся в качестве домашних животных, но и были введены во всем мире из-за их предполагаемой эффективности в истреблении грызунов и других видов, считающихся вредителями человека. Однако, как показывают цифры, кошки (Felis catus), живущие на свободе, являются высокоэффективными и плодовитыми хищниками большого количества мелких диких животных, пишут авторы исследования.

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Ученые отмечают, что обильные и увеличивающиеся популяции как домашних кошек, находящихся на свободном выгуле, так и бездомных кошек, теперь почти повсеместно распространены по всему миру, от городских районов до рабочих сельских ландшафтов и относительно нетронутых природных территорий, а это означает, что их влияние на местную дикую природу теперь ощущается во всём.

Недавнее аналогичное исследования в Австралии показало, что вымирающие виды часто становятся жертвами диких кошек. От их нападения страдают популяции новозеландских куликов (Haematopus finschi) и австралийских крачек (Sternula nereis).

Исследователи приходят к выводу, что существует острая необходимость в расширении исследований воздействия кошек на дикую природу в Китае, а также в управлении и политике, которые сокращают количество выгуливаемых кошек и, таким образом, уменьшают их вредное воздействие на дикую природу Китая.

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