Кошки убивают пять миллиардов птиц в Китае каждый год

Новое исследование показало, что только в Китае кошки ежегодно убивают от 2,7 до 5,5 миллиарда птиц.

Исследование опиралось на метод анкетного опроса, в результате которого было получено почти 2200 ответов от владельцев кошек по всей стране о случаях нападения на птиц и других животных со стороны бездомных кошек. Команда использовала статистическое моделирование для создания общенационального эффекта кошек в Китае.

Ученые составили анкету из 19 вопросов, посвященных влиянию кошек на диких животных. Их интересовало, держат ли респонденты кошек, позволяют ли им свободно гулять на улице, а также приносят ли их любимцы домой пойманную добычу (если да, то какую). В анкету включили вопросы о бездомных кошках: добровольцы отвечали, подкармливают ли они таких животных и наблюдали ли они, как те охотятся. Опрос проводился с апреля по июнь 2019 года и охватил все провинции Китая.