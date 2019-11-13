Кот провел несколько «ночных акций» подряд, и сначала персонал центра не понимал, что происходит. Люди приходили утром на работу и натыкались на кошек, бродящих по офисной части. Они «оставляли за собой след хаоса и разрушения»: например, одна помочилась на коврик для мыши, а другая в этих целях использовала ящик для пожертвований. Многие вещи были опрокинуты и сломаны.



Просмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники центра нашли виновного, но предотвратить акции им не удалось: кот виртуозно сбегал из любого помещения. Был даже куплен специальный детский замок, но он куда-то исчез перед установкой. Приют наконец нашел более укрепленную одиночную комнату, и теперь Квилти штурмует окна.