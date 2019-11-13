Техасский приют для животных Friends For Life ищет нового хозяина для семилетнего кота по кличке Квилти (Quilty). Он был рожден в приюте, затем жил в семье, но та в связи с переездом вернула животное.
Среди достоинств Квилти – умение ладить с собаками: в своем прошлом доме он умел открывать им дверь, выпуская на улицу или впуская обратно. Это прекрасный навык для частного домохозяйства, но большая проблема для приюта: оказалось, что Квилти и здесь постоянно открывает двери.
Кот провел несколько «ночных акций» подряд, и сначала персонал центра не понимал, что происходит. Люди приходили утром на работу и натыкались на кошек, бродящих по офисной части. Они «оставляли за собой след хаоса и разрушения»: например, одна помочилась на коврик для мыши, а другая в этих целях использовала ящик для пожертвований. Многие вещи были опрокинуты и сломаны.
Просмотрев записи с камер наблюдения, сотрудники центра нашли виновного, но предотвратить акции им не удалось: кот виртуозно сбегал из любого помещения. Был даже куплен специальный детский замок, но он куда-то исчез перед установкой. Приют наконец нашел более укрепленную одиночную комнату, и теперь Квилти штурмует окна.
В соцсетях кот нашел поддержку с хештегом #FreeQuilty («Освободите Квилти»), и приют даже выпустил тематические футболки. Но о судьбе кота беспокоиться не стоит – в приют поступили сотни заявок от желающих взять его, и специалисты изучают кандидатов.
Узнайте, насколько кошки привязаны к своим хозяевам.