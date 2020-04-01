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Природа

Котенок леопарда убегает от пожара: редкое видео

Анастасия Крутикова
01 апреля 2020
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Фото: Фотоловушка на «Земле леопарда»/leopard-land.ru
Ежегодные палы сухой травы угрожают редким зверям даже в заповедном защищенном месте.

На территории национального парка «Земля леопарда» живет немало краснокнижных видов: амурский тигр, бурый и белогрудый медведи, но самым редким зверем, для защиты которого и создавалась эта заповедная территория, является дальневосточный, или амурский леопард. Дальневосточные леопарды — самые редкие кошки на планете, и в последние годы в нацпарке замечен медленный, но уверенный рост популяции пятнистых хищников. 

Однако даже на охраняемой территории леопарды (и остальные обитатели нацпарка) не защищены от случайных напастей и катаклизмов. Одна из фотоловушек сняла бегство крохи-леопарда от пожара, стремительно распространяющегося по сухой траве. Между снимками убегающего детеныша и охваченной огнем земли в объективе прошло меньше часа. 

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Фото: Фотоловушка на «Земле леопарда»/leopard-land.ru
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Фото: Фотоловушка на «Земле леопарда»/leopard-land.ru
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Фото: Фотоловушка на «Земле леопарда»/leopard-land.ru

Пожар был вызван ежегодными палами — весной владельцы частных участков начинают жечь прошлогоднюю сухую траву, чтобы очистить поля и другие территории. На самом деле это не принесет никакой ползы, а разыгравшееся пламя будет трудно остановить. В этот раз оно едва не погубило маленького котенка леопарда, однако он, очевидно, почуял приближающийся огонь и решил покинуть место вслед за матерью.

Ситуация вполне могла закончиться трагично. Это подтвердили прибывшие на место научные сотрудники «Земли леопарда», обнаружившие фотографии спасительного бегства.

«Эти тревожные кадры поразили нас всех, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Они наглядно продемонстрировали ситуацию с пожарами на юго-западе Приморья. Показали, насколько реальную и страшную угрозу они несут редким животным, которые беззащитны перед лицом этой разрушительной стихии в родном доме. А вина за гибель этого леопарда легла бы на человека – ведь по его вине возникает абсолютное большинство лесных пожаров».

Сотрудники зоопарка отметили, что мать котенка скрывалась от огня вместе с ним, но держалась другой тропы неподалеку и поэтому не попала в объектив фотоловушек. Сейчас с парой леопардов все хорошо и они в безопасности: сотрудники парка не допустили распространения огня на территорию заповедника. 

В «Земле леопарда» добавили, что работники лесохозяйственного отдела нацпарка при поддержке отдела охраны ведут неусыпный мониторинг лесных пожаров, оперативно отслеживая и ликвидируя любые возгорания. В конце марта здесь введён пожароопасный период, предполагающий проведение подготовительных и профилактических мер. 

В частности, вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность, на охраняемых территориях подготовлено более 250 км минерализованных полос, а территорию с сухой травой отделили от границ нацпарка вспаханными участками земли.

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