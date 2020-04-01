Котенок леопарда убегает от пожара: редкое видео

На территории национального парка «Земля леопарда» живет немало краснокнижных видов: амурский тигр, бурый и белогрудый медведи, но самым редким зверем, для защиты которого и создавалась эта заповедная территория, является дальневосточный, или амурский леопард. Дальневосточные леопарды — самые редкие кошки на планете, и в последние годы в нацпарке замечен медленный, но уверенный рост популяции пятнистых хищников.

Однако даже на охраняемой территории леопарды (и остальные обитатели нацпарка) не защищены от случайных напастей и катаклизмов. Одна из фотоловушек сняла бегство крохи-леопарда от пожара, стремительно распространяющегося по сухой траве. Между снимками убегающего детеныша и охваченной огнем земли в объективе прошло меньше часа.