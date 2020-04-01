Котенок леопарда убегает от пожара: редкое видео

На территории национального парка «Земля леопарда» живет немало краснокнижных видов: амурский тигр, бурый и белогрудый медведи, но самым редким зверем, для защиты которого и создавалась эта заповедная территория, является дальневосточный, или амурский леопард. Дальневосточные леопарды — самые редкие кошки на планете, и в последние годы в нацпарке замечен медленный, но уверенный рост популяции пятнистых хищников.
Однако даже на охраняемой территории леопарды (и остальные обитатели нацпарка) не защищены от случайных напастей и катаклизмов. Одна из фотоловушек сняла бегство крохи-леопарда от пожара, стремительно распространяющегося по сухой траве. Между снимками убегающего детеныша и охваченной огнем земли в объективе прошло меньше часа.
Пожар был вызван ежегодными палами — весной владельцы частных участков начинают жечь прошлогоднюю сухую траву, чтобы очистить поля и другие территории. На самом деле это не принесет никакой ползы, а разыгравшееся пламя будет трудно остановить. В этот раз оно едва не погубило маленького котенка леопарда, однако он, очевидно, почуял приближающийся огонь и решил покинуть место вслед за матерью.
Ситуация вполне могла закончиться трагично. Это подтвердили прибывшие на место научные сотрудники «Земли леопарда», обнаружившие фотографии спасительного бегства.
Сотрудники зоопарка отметили, что мать котенка скрывалась от огня вместе с ним, но держалась другой тропы неподалеку и поэтому не попала в объектив фотоловушек. Сейчас с парой леопардов все хорошо и они в безопасности: сотрудники парка не допустили распространения огня на территорию заповедника.
В «Земле леопарда» добавили, что работники лесохозяйственного отдела нацпарка при поддержке отдела охраны ведут неусыпный мониторинг лесных пожаров, оперативно отслеживая и ликвидируя любые возгорания. В конце марта здесь введён пожароопасный период, предполагающий проведение подготовительных и профилактических мер.
В частности, вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность, на охраняемых территориях подготовлено более 250 км минерализованных полос, а территорию с сухой травой отделили от границ нацпарка вспаханными участками земли.