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Природа

Котенок снежного барса на Алтае заметил фотоловушку и отключил ее: видео

National Geographic Россия
22 сентября 2020
Самка снежного барса с двумя детенышами была замечена на границе России с Монголией.

Фотоловушка была установлена на горном хребте Чихачёва недалеко от границы России с Монголией. Исследователи обнаружили камеру выключенной и, изучив ее записи, выяснили в чем дело.

На последних кадрах съемки видно, как самка снежного барса по прозвищу Гута проходит мимо камеры, а за ней следуют двое ее годовалых детенышей. Один из них заметил фотоловушку, тщательно обнюхал ее, а затем каким-то образом отключил.

На этом хребте было обнаружено не менее восьми снежных барсов, в том числе доминантный самец этой местности 13-летний Хоргай.

«Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) из России и Монголии объединили усилия, чтобы установить точное количество снежных барсов в приграничной зоне двух стран», — Александр Карнаухов, старший координатор по Алтае-Саянскому региону.

С 4 по 13 сентября в средней и южной частях хребта Чихачёва в Кош-Агачском районе Республики Алтай проходила XI добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». В ходе экспедиции была проверена сеть из 35 фотоловушек, установленных в конце мая и начале июня 2020 года. 

После обработки результатов с фотоловушек на алтайской, тувинской и монгольской частях хребта Чихачёва будет установлена численность ключевой трансграничной группировки снежного барса, сообщается на сайте Алтайского заповедника. 

Предыдущая перепись WWF насчитала в России 61 особь снежного барса, в том числе 23 детенышей и 38 взрослых особей. 

Снежный барс или ирбис (Panthera uncia) населяет горные регионы Центральной Азии. В силу труднодоступности местообитания и низкой плотности вида до сих пор остаются малоисследованными многие аспекты его биологии.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, поскольку мировая популяция ирбисов составляет менее 10 000 особей.

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