Котенок снежного барса на Алтае заметил фотоловушку и отключил ее: видео

С 4 по 13 сентября в средней и южной частях хребта Чихачёва в Кош-Агачском районе Республики Алтай проходила XI добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». В ходе экспедиции была проверена сеть из 35 фотоловушек, установленных в конце мая и начале июня 2020 года.

После обработки результатов с фотоловушек на алтайской, тувинской и монгольской частях хребта Чихачёва будет установлена численность ключевой трансграничной группировки снежного барса, сообщается на сайте Алтайского заповедника.

Предыдущая перепись WWF насчитала в России 61 особь снежного барса, в том числе 23 детенышей и 38 взрослых особей.

Снежный барс или ирбис (Panthera uncia) населяет горные регионы Центральной Азии. В силу труднодоступности местообитания и низкой плотности вида до сих пор остаются малоисследованными многие аспекты его биологии.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, поскольку мировая популяция ирбисов составляет менее 10 000 особей.