Краб-самец превращается в самку из-за паразитического рака саккулина

Саккулина (Sacculina) — усоногий рак, который паразитирует в крабах. Попадая в их организм, паразит заставляет крабов вынашивать и заботиться о его детенышах, как о собственных. Причем, таким образом матерью паразитов может стать как самка, так и самец.

Как только микроскопическая саккулина-самка чувствует приближение краба (для этого у неё на ногах есть особые органы, улавливающие его запах), она начинает метаться в воде, пока не попадет на свою жертву. Оказавшись на крабе, она перебирается на сустав на его клешне и через него проникает в тело. Причем, делает это очень любопытным способом: саккулина вонзает в сустав краба пустотелый шип, через который в организм животного переносится лишь несколько клеток паразита, а оставшаяся его часть погибает.

Та часть саккулины, что попала в краба, вскоре перемещается в нижнюю часть его тела и начинает расти, превращаясь в большое вздутие с выростами (корнями) на панцире. Эти корни высасывают питательные вещества из крови краба и нередко заполняют все тело жертвы. Однако несмотря на это, краб продолжает вести нормальную жизнедеятельность.