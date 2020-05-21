Краб-самец превращается в самку из-за паразитического рака саккулина
Саккулина (Sacculina) — усоногий рак, который паразитирует в крабах. Попадая в их организм, паразит заставляет крабов вынашивать и заботиться о его детенышах, как о собственных. Причем, таким образом матерью паразитов может стать как самка, так и самец.
Как только микроскопическая саккулина-самка чувствует приближение краба (для этого у неё на ногах есть особые органы, улавливающие его запах), она начинает метаться в воде, пока не попадет на свою жертву. Оказавшись на крабе, она перебирается на сустав на его клешне и через него проникает в тело. Причем, делает это очень любопытным способом: саккулина вонзает в сустав краба пустотелый шип, через который в организм животного переносится лишь несколько клеток паразита, а оставшаяся его часть погибает.
Та часть саккулины, что попала в краба, вскоре перемещается в нижнюю часть его тела и начинает расти, превращаясь в большое вздутие с выростами (корнями) на панцире. Эти корни высасывают питательные вещества из крови краба и нередко заполняют все тело жертвы. Однако несмотря на это, краб продолжает вести нормальную жизнедеятельность.
Через некоторое время вздутие превращается в плотный нарост с крохотным отверстием, которое необходимо для того, чтобы самец саккулины проник в него. Он делает это таким же образом, каким самка проникала в краба. И вот, забравшись в самую глубь тела самки саккулины, самец начинает производить сперму, которой оплодотворяет её яйца. А иногда в самке оказывается сразу два самца, попеременно оплодотворяющие её яйца.
С этого момента краб начинает меняться, ведь всю свою энергию он будет тратить на поддержание жизни паразитов. Так, зараженный краб теряет способность размножаться, прекращает линять и расти. Теперь, если краб потеряет клешню, он уже не сможет отрастить новую, как это делают здоровые особи. Отныне все свои силы он станет тратить только на то, чтобы есть и заботиться о потомстве паразитов.
Как известно, здоровые самки краба носят свои оплодотворенные яйца в специальной сумке, расположенной на нижней части панциря. И пока не приходит время личинкам выходить из сумки, самка будет ухаживать за ней, счищая с неё водоросли и грибы. Тем же самым заняты зараженные крабы. Только заботятся они не о сумке, а о наросте, в котором развиваются личинки паразита. Причем, так поступают и самки, и самцы крабов. Если у здорового самца-краба маленькое брюхо, то у самца-носителя саккулины оно становится почти таким же большим, как у самки.
Когда личинки паразитов готовы выйти наружу, краб ищет высокий камень, забравшись на который начинает раскачиваться в разные стороны и размахивать клешнями. Так, создавая своими ритмичными движениями дополнительные течения, он помогает потомству саккулины наконец покинуть его тело.
Узнайте, кто обладает самыми сложными глазами в мире!