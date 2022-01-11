Краб-шпион рискует жизнью в толпе сородичей: видео

Британская студия John Downer Productions, специализирующаяся на съемке природы при помощи робототехники, решила понаблюдать за этим процессом. Для этого был создан реалистичный краб-шпион, практически неотличимый от оригинала. Самки крабов носят икру в так называемой брюшной сумке, и эта особенность дала инженерам возможность расположить в теле небольшого членистоногого всю необходимую аппаратуру.

Встретившись с «сородичами», шпионка начала наблюдение и едва не была раскрыта: к ней проявил интерес самец. И хотя он не ожидал обнаружить провода и микросхемы, агрессии он не проявил, и аппарат продолжил свою работу.