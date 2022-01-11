Краб-шпион рискует жизнью в толпе сородичей: видео

В Индийском океане к северо-западу от материковой части Австралии лежит остров Рождества (Christmas Island). Он знаменит своими эндемичными животными: красными крабами (Gecarcoidea natalis). Их массовая миграция – один из самых удивительных процессов на Земле. В сезон дождей членистоногие перемещаются из тропических лесов на побережье для размножения.
Британская студия John Downer Productions, специализирующаяся на съемке природы при помощи робототехники, решила понаблюдать за этим процессом. Для этого был создан реалистичный краб-шпион, практически неотличимый от оригинала. Самки крабов носят икру в так называемой брюшной сумке, и эта особенность дала инженерам возможность расположить в теле небольшого членистоногого всю необходимую аппаратуру.
Встретившись с «сородичами», шпионка начала наблюдение и едва не была раскрыта: к ней проявил интерес самец. И хотя он не ожидал обнаружить провода и микросхемы, агрессии он не проявил, и аппарат продолжил свою работу.
Власти острова Рождества ценят свое природное наследие. В период миграции крабов многие автотрассы закрываются, но полностью оставить территорию без дорог нельзя, и некоторые животные все же попадают под колеса. Жизнь шпионки тоже несколько раз висела на волоске, однако роботу удалось избежать трагической участи, а ученые и зрители получили бесценные кадры о путешествии красных крабов.
Узнайте, как эти животные находят себе пару.