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Природа

Краб-шпион рискует жизнью в толпе сородичей: видео

Анастасия Баринова
11 января 2022
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
Аппарат наблюдал за мигрирующими красными крабами острова Рождества.

В Индийском океане к северо-западу от материковой части Австралии лежит остров Рождества (Christmas Island). Он знаменит своими эндемичными животными: красными крабами (Gecarcoidea natalis). Их массовая миграция – один из самых удивительных процессов на Земле. В сезон дождей членистоногие перемещаются из тропических лесов на побережье для размножения.

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Британская студия John Downer Productions, специализирующаяся на съемке природы при помощи робототехники, решила понаблюдать за этим процессом. Для этого был создан реалистичный краб-шпион, практически неотличимый от оригинала. Самки крабов носят икру в так называемой брюшной сумке, и эта особенность дала инженерам возможность расположить в теле небольшого членистоногого всю необходимую аппаратуру.

Встретившись с «сородичами», шпионка начала наблюдение и едва не была раскрыта: к ней проявил интерес самец. И хотя он не ожидал обнаружить провода и микросхемы, агрессии он не проявил, и аппарат продолжил свою работу.

Власти острова Рождества ценят свое природное наследие. В период миграции крабов многие автотрассы закрываются, но полностью оставить территорию без дорог нельзя, и некоторые животные все же попадают под колеса. Жизнь шпионки тоже несколько раз висела на волоске, однако роботу удалось избежать трагической участи, а ученые и зрители получили бесценные кадры о путешествии красных крабов.

Узнайте, как эти животные находят себе пару.

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