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Природа

Красноярские ветеринары спасли жизнь таракану

Анастасия Баринова
23 декабря 2019
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Фото: Ветеринарная клиника «Лимпопо»
Врачи провели операцию самке таракана-архимандрита.

Ветеринары красноярской клиники «Лимпопо» провели уникальную операцию, которая спасла жизнь южноамериканскому таракану Archimandrita tessellata. Насекомое также называют «таракан-архимандрит» или «гигантский лесной таракан»: длина взрослой особи составляет 75–85 мм (у крупных самок – до 100 мм). Это живородящий таракан; одна самка приносит до 20 детенышей. Оотека инкубируется в зависимости от температуры около 90–120 дней. Вид часто разводят в неволе как декоративное насекомое.

Владелец такого таракана обратился в клинику, заметив, что у самки после родов кокон, в котором хранится оотека, не вправлялся обратно. Причиной проблемы оказалось то, что там оставалось не до конца развившееся потомство. Насекомое попало на прием с уже подсыхающей оболочкой, где могла начаться инфекция, что привело бы к гибели домашнего питомца.

Врачи приняли решение прооперировать таракана, хотя прежде этого еще не делали. Операция проходила при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза, а во время иссечения кокона было применено местное обезболивающее. Ветеринары справились с задачей, таракан идет на поправку.

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