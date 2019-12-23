Красноярские ветеринары спасли жизнь таракану

Ветеринары красноярской клиники «Лимпопо» провели уникальную операцию, которая спасла жизнь южноамериканскому таракану Archimandrita tessellata. Насекомое также называют «таракан-архимандрит» или «гигантский лесной таракан»: длина взрослой особи составляет 75–85 мм (у крупных самок – до 100 мм). Это живородящий таракан; одна самка приносит до 20 детенышей. Оотека инкубируется в зависимости от температуры около 90–120 дней. Вид часто разводят в неволе как декоративное насекомое.



Владелец такого таракана обратился в клинику, заметив, что у самки после родов кокон, в котором хранится оотека, не вправлялся обратно. Причиной проблемы оказалось то, что там оставалось не до конца развившееся потомство. Насекомое попало на прием с уже подсыхающей оболочкой, где могла начаться инфекция, что привело бы к гибели домашнего питомца.