Красную Книгу обновили впервые за 5 лет. Что изменилось?

3 сентября в Марселе начался Всемирный конгресс Международного союза охраны природы (МСОП). Крупнейшее событие в области защиты биоразнообразия проводится раз в четыре года, но 2020 год стал исключением по причине пандемии. В работе конгресса принимают участие ученые, представители гражданского общества и коренных народов, политики и главы предприятий. IUCN намерен принять 109 резолюций и рекомендаций.

На первых же заседаниях был обновлен список, включающий 138 374 вида животных. Теперь 38 543 из этого числа находятся в наибольшей опасности (в эту категорию входят «оказавшиеся на грани полного исчезновения (CR)», «вымирающие (EN)» и «уязвимые (VU)». Среди них – комодский дракон (Varanus komodoensis): VU -> EN. Помимо деятельности человека, значительную угрозу для этого эндемика Индонезии представляет изменение климата. По прогнозам, основанным на текущих тенденциях, повышение температуры и уровня моря сократят среду обитания комодского варана как минимум на 30% в следующие 45 лет.