Красную Книгу обновили впервые за 5 лет. Что изменилось?
3 сентября в Марселе начался Всемирный конгресс Международного союза охраны природы (МСОП). Крупнейшее событие в области защиты биоразнообразия проводится раз в четыре года, но 2020 год стал исключением по причине пандемии. В работе конгресса принимают участие ученые, представители гражданского общества и коренных народов, политики и главы предприятий. IUCN намерен принять 109 резолюций и рекомендаций.
На первых же заседаниях был обновлен список, включающий 138 374 вида животных. Теперь 38 543 из этого числа находятся в наибольшей опасности (в эту категорию входят «оказавшиеся на грани полного исчезновения (CR)», «вымирающие (EN)» и «уязвимые (VU)». Среди них – комодский дракон (Varanus komodoensis): VU -> EN. Помимо деятельности человека, значительную угрозу для этого эндемика Индонезии представляет изменение климата. По прогнозам, основанным на текущих тенденциях, повышение температуры и уровня моря сократят среду обитания комодского варана как минимум на 30% в следующие 45 лет.
В общей сложности по состоянию на 2021 год к видам под угрозой полного исчезновения (CR) в Красной книге находится 8404 вида. В 1996/1998 годах их было 1820. Однако представители МСОП подчеркивают: эти цифры не следует напрямую интерпретировать как тенденции в состоянии биоразнообразия. В первую очередь они отражают рост усилий и ответственности международного сообщества по защите природы.
Одним из примеров может быть статус нескольких промысловых видов тунца: он был пересмотрен в лучшую сторону. В частности, обыкновенный тунец (Thunnus tynnus) сразу «перешагнул» несколько строчек, и из вымирающих стал видом, вызывающим наименьшие опасения. (Thunnus maccoyii) больше не находится на грани исчезновения, хотя его положение – вымирающий вид – все еще тревожное. Длинноперый (Thunnus alalunga) и желтоперый тунец (Thunnus albacares) из видов, близких к уязвимому положению, перешли в благополучные. И наконец тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) стал видом, близким к уязвимому положению, но это лучше, чем было 4 года назад, когда он считался уязвимым. Эти успехи стали возможными благодаря введению многими странами устойчивых квот на вылов рыбы и борьбе с незаконным промыслом.
BREAKING NEWS: Tuna species are recovering despite growing pressures on marine life, and the Komodo Dragon is threatened by future impacts of #climatechange. Today’s IUCN Red List update: https://t.co/zrzJ8o5V2l pic.twitter.com/2VSWGp6GAr— IUCN Red List (@IUCNRedList) September 4, 2021
Не так хороши дела у пресноводных крабов и креветок, а также акул и скатов: 37% от общей популяции этих представителей фауны находятся под угрозой исчезновения. Все эти виды подвергаются чрезмерному вылову, при этом 31% из них также страдает от исчезновения среды обитания, и еще для 10% дополнительным фактором риска является изменение климата. Но и тут есть позитивные примеры: так, скат Тэниура-лимма (Taeniura lymma) стал видом, вызывающим наименьшие опасения.
NEWS: 37% of #freshwater crabs and shrimps are threatened with #extinction in Western Africa, according to an @IUCN report published today that makes recommendations to advance freshwater Key Biodiversity Areas in the region: https://t.co/zZDxxesI6m #KBAs #IUCNcongress pic.twitter.com/Dn30Cx1TLI— IUCN Red List (@IUCNRedList) September 6, 2021
Общую динамику МСОП иллюстрирует Индексом Красной книги (Red List Index/RLI). На первом рисунке синяя линия объединяет данные по всем млекопитающим, птицам, земноводным, рифообразующим кораллам и саговникам, красной линией показаны отдельные тенденции. В следующей таблице значение RLI, равное 1.0, свидетельствует о благополучном статусе, а 0 соответствует вымиранию.