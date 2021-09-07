Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Красную Книгу обновили впервые за 5 лет. Что изменилось?

Анастасия Баринова
07 сентября 2021
least_concern.jpg
Скат Тэниура-лимма стал видом, вызывающим наименьшие опасения.
Фото: Simone Caprodossi/iucnredlist.org
komodo_dragon.jpg
Комодский дракон отнесен к вымирающим видам.
Фото: Paul Hien/iucnredlist.org
yellowfin_tuna.jpeg
Желтоперый тунец стал видом, вызывающим наименьшие опасения.
Фото: Martin Gil Gallo/iucnredlist.org
Количество вымирающих видов увеличилось.

3 сентября в Марселе начался Всемирный конгресс Международного союза охраны природы (МСОП). Крупнейшее событие в области защиты биоразнообразия проводится раз в четыре года, но 2020 год стал исключением по причине пандемии. В работе конгресса принимают участие ученые, представители гражданского общества и коренных народов, политики и главы предприятий. IUCN намерен принять 109 резолюций и рекомендаций.

На первых же заседаниях был обновлен список, включающий 138 374 вида животных. Теперь 38 543 из этого числа находятся в наибольшей опасности (в эту категорию входят «оказавшиеся на грани полного исчезновения (CR)», «вымирающие (EN)» и «уязвимые (VU)». Среди них – комодский дракон (Varanus komodoensis): VU -> EN. Помимо деятельности человека, значительную угрозу для этого эндемика Индонезии представляет изменение климата. По прогнозам, основанным на текущих тенденциях, повышение температуры и уровня моря сократят среду обитания комодского варана как минимум на 30% в следующие 45 лет.

/upload/iblock/a19/a19d44c56c3ee3a5064c6456e78c3563.jpg
Читайте такжеКомодские вараны

В общей сложности по состоянию на 2021 год к видам под угрозой полного исчезновения (CR) в Красной книге находится 8404 вида. В 1996/1998 годах их было 1820. Однако представители МСОП подчеркивают: эти цифры не следует напрямую интерпретировать как тенденции в состоянии биоразнообразия. В первую очередь они отражают рост усилий и ответственности международного сообщества по защите природы.

Одним из примеров может быть статус нескольких промысловых видов тунца: он был пересмотрен в лучшую сторону. В частности, обыкновенный тунец (Thunnus tynnus) сразу «перешагнул» несколько строчек, и из вымирающих стал видом, вызывающим наименьшие опасения. (Thunnus maccoyii) больше не находится на грани исчезновения, хотя его положение – вымирающий вид – все еще тревожное. Длинноперый (Thunnus alalunga) и желтоперый тунец (Thunnus albacares) из видов, близких к уязвимому положению, перешли в благополучные. И наконец тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) стал видом, близким к уязвимому положению, но это лучше, чем было 4 года назад, когда он считался уязвимым. Эти успехи стали возможными благодаря введению многими странами устойчивых квот на вылов рыбы и борьбе с незаконным промыслом.

Не так хороши дела у пресноводных крабов и креветок, а также акул и скатов: 37% от общей популяции этих представителей фауны находятся под угрозой исчезновения. Все эти виды подвергаются чрезмерному вылову, при этом 31% из них также страдает от исчезновения среды обитания, и еще для 10% дополнительным фактором риска является изменение климата. Но и тут есть позитивные примеры: так, скат Тэниура-лимма (Taeniura lymma) стал видом, вызывающим наименьшие опасения.

p040-041_NationalGeographic_2373451.jpg
Читайте такжеНовый ковчег: каких животных мы теряем

Общую динамику МСОП иллюстрирует Индексом Красной книги (Red List Index/RLI). На первом рисунке синяя линия объединяет данные по всем млекопитающим, птицам, земноводным, рифообразующим кораллам и саговникам, красной линией показаны отдельные тенденции. В следующей таблице значение RLI, равное 1.0, свидетельствует о благополучном статусе, а 0 соответствует вымиранию.

content_RLI_.jpg
Фото: The IUCN Red List of Threatened Species
content_2021_2_RL_Fig_2_Completely_Assessed_Groups.jpg
Фото: The IUCN Red List of Threatened Species

С полным списком видов, представленных в Красной книге редакции 2021 года, можно познакомиться на официальном сайте.

Узнайте, какие виды исчезли из дикой природы России.

рекомендации
Верблюд

Шелковый узел: путешествие в Самарканд

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода