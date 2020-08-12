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Природа

Красные Земли Китая напоминают большое разноцветное полотно

Софья Демьянец
12 августа 2020
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После вспахивания они ещё больше краснеют.

Красные Земли в Китае напоминают огромное полотно, сотканное из разноцветных лоскутов. Здесь под ярким голубым небом собраны вместе красный, зеленый, желтый, белый и другие цвета.

Красные Земли занимают площадь более 200 000 квадратных километров в провинции Юньнань. Свое название они получили из-за красновато-коричневой почвы, которая насыщена оксидом железа. Другие цвета долина приобретает благодаря растущим там разнообразным цветам и травам.

Туристы редко посещают Красные Земли из-за их удаленности от города, однако для страстных любителей фотографии это место является настоящим раем, ради которого можно преодолеть любое расстояние.

Интересно, что Красные Земли становятся краснее после дождя, а также после того, как их вспахали фермеры.

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