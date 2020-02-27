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Природа

Красный снег на антарктической станции – зловещий знак потепления: фото

27 февраля 2020
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Фото: Андрей Зотов / Министерство образования и науки Украины / facebook.com
Это явление вызвано микроскопическими водорослями – снежной хламидомонадой.

Уже несколько недель украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» окружена «кровавым» снегом. Ученый-биолог Андрей Зотов сделал фотографии этого необычного явления, и снимки были выложены на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

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Министерство образования и науки Украины / facebook.com
Фото: Андрей Зотов
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Chlamydomonas nivalis под микроскопом
Фото: Андрей Зотов, Министерство образования и науки Украины / facebook.com
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Министерство образования и науки Украины / facebook.com
Фото: Андрей Зотов

«Интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента – хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового варенья. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

«Цветение» снега способствует изменению климата. Ведь окрашенный в красно-малиновый цвет снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает. Как следствие, в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и «цветение» снега прекращается», – говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Получается замкнутый круг: повышение температуры способствует таянию снега и размножению снежной хламидомонады, количество которой в свою очередь подстёгивает таяние снега, и так далее... А ведь совсем недавно в Антарктиде температура впервые за всю историю наблюдений превысила 20°C.

При контакте с воздухом водоросль начинает испускать едва уловимый аромат, который очень похож на арбузный, поэтому подобное явление часто называют «арбузным снегом». Чаще всего «арбузный снег» появляется в Гренландии и горах Сьерра-Невада в США. Его можно также встретить в Альпах, в Арктике, на Кавказе и на Северном Урале.

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Bryant Olsen / Flickr.com

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что цветение снежных водорослей может уменьшить количество света, отраженного от снега (также известного как альбедо), до 13 процентов в течение одного сезона таяния в Арктике. Это неизбежно увеличит скорость таяния снежного покрова. 

А в 2017 году ученые-экологи подсчитали, что микробные сообщества, включающие C. nivalis, внесли вклад в более чем шестую часть таяния снега в местах их присутствия на ледяных полях Аляски. 

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