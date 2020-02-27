Красный снег на антарктической станции – зловещий знак потепления: фото

«Интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.

Поскольку, кроме зеленого пигмента – хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновый слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового варенья. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

«Цветение» снега способствует изменению климата. Ведь окрашенный в красно-малиновый цвет снег отражает меньше солнечного света и быстрее тает. Как следствие, в нем образуется все больше ярких водорослей. С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и «цветение» снега прекращается», – говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Получается замкнутый круг: повышение температуры способствует таянию снега и размножению снежной хламидомонады, количество которой в свою очередь подстёгивает таяние снега, и так далее... А ведь совсем недавно в Антарктиде температура впервые за всю историю наблюдений превысила 20°C.

При контакте с воздухом водоросль начинает испускать едва уловимый аромат, который очень похож на арбузный, поэтому подобное явление часто называют «арбузным снегом». Чаще всего «арбузный снег» появляется в Гренландии и горах Сьерра-Невада в США. Его можно также встретить в Альпах, в Арктике, на Кавказе и на Северном Урале.