Красота из глубин: у берегов Таити нашли необычный коралловый риф

Огромный коралловый риф был обнаружен у побережья Таити в «сумеречной зоне» Тихого океана на глубине около двух километров, что дает надежду на то, что на неизведанных глубинах ждут своего открытия еще более нетронутые экосистемы.

Риф, протянувшийся вдоль дна океана более чем на три километра, является одним из крупнейших подобных открытий на глубинах более 30 метров, где уровень солнечного света намного ниже, чем у поверхности.

Ученые из миссии ЮНЕСКО во Французской Полинезии заявили, что риф не подвергался обесцвечиванию, которое повредило соседние рифы на мелководье в 2019 году. Во время погружений общей продолжительностью 200 часов исследователи смогли увидеть кораллы размером до двух метров.

«Было волшебно наблюдать за гигантскими красивыми розовыми кораллами, которые простираются настолько далеко, насколько может видеть глаз. Это было похоже на произведение искусства», – говорит Алексис Розенфельд, французский подводный фотограф, входивший в команду международных дайверов, сделавших это открытие.