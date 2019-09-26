Креветки-мутанты и крабы-инвалиды: кто пережил нефтяную катастрофу на дне Мексиканского залива
20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв. Через повреждения труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 86 дней попало около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5 процентов площади Мексиканского залива.
В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, был введен запрет на рыбную ловлю, для промысла было закрыто более трети всей акватории Мексиканского залива. По подсчетам ученых, пострадали около 400 видов фауны. За первые месяцы после катастрофы было найдено мертвыми 6104 птиц, около шестисот морских черепах, 100 дельфинов и сотни других животных.
В то время, как общественность била тревогу, видя искалеченных птиц и других морских обитателей, мало кто вспомнил о глубоководных жителях морского дна – изоподах, кораллах и членистоногих.
«Глубинные уровни моря всегда остаются вне поля зрения. Вы можете сжечь нефть на поверхности (Нанналли имеет в виду термический способ ликвидации нефтяного разлива – прим. ред.) или обработать ее диспергентами, но у нас нет технологии, чтобы избавиться от нее на морском дне. Там осело около десяти миллионов галлонов нефти», – рассказывает Клифтон Нанналли из Морского консорциума Университета Луизианы.
В августе 2010 года, спустя четыре месяца после аварии, исследовать морское дно решили ученые Марк Бенфилд, Марла Валентайн и Мэнди Джой.
Вернувшись на место аварии в 2014 году, Джой обнаружила, что единственными представителями фауны, которая осталась в этих местах, оказались членистоногие. Не было не гигантских ракообразных – изопод, ни морских огурцов, ни кораллов. Произошло и снижение плотности бентоса – организмов, населяющих грунт морского дна.
В 2017 году на дно залива отправилась еще одна экспедиция, и сейчас они опубликовали результаты своей работы. Исследование осуществлял дистанционно управляемый транспортный механизм, опущенный на дно залива (на уровень почти 2 000 метров). Устройство было оснащено камерой и подсветкой. Исследователи обнаружили, что Мексиканский залив все еще далек от восстановления. На месте аварии по-прежнему обитают только крабы и креветки, с отсутствующими конечностями, раздутые опухолями и покрытые паразитами.
С первого взгляда стало понятно, что место до сих пор токсично и, возможно, безвозвратно утрачено для экосистемы. «Мы ожидали, что здесь до сих пор есть следы серьезных повреждений, но к такому оказались не готовы», – отмечает морской биолог. Даже усеивающий дно белый органический детрит, который называют «глубоководным снегом» (на самом деле это остатки отмерших организмов, опускающиеся из вышележащих слоев воды), окрасился в черный цвет.
«Повсюду были крабы, которые поднимали за собой черные масляные пятна грязи. Особенно жутким было болезненно медленное движение крабов. Обычно они разбегаются в разные стороны, заметив свет от камеры. Но этим крабам, казалось, было все равно; или они и не подозревали о присутствии робота», – говорит Нанналли.
Поскольку других видов фауны в этом районе не существует, крабы поедают токсичные тела друг друга.
«Их привлекает место разлива нефти, но когда они оказываются в этом районе, им это ничем хорошим не светит», – резюмирует Нанналли. Примечательно, что в других местах Мексисканского залива, где команда ученых останавливалась и проводила съемки, условия абсолютно типичные для «здорового» морского дна.