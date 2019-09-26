Креветки-мутанты и крабы-инвалиды: кто пережил нефтяную катастрофу на дне Мексиканского залива

20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв. Через повреждения труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 86 дней попало около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5 процентов площади Мексиканского залива.

В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, был введен запрет на рыбную ловлю, для промысла было закрыто более трети всей акватории Мексиканского залива. По подсчетам ученых, пострадали около 400 видов фауны. За первые месяцы после катастрофы было найдено мертвыми 6104 птиц, около шестисот морских черепах, 100 дельфинов и сотни других животных.

В то время, как общественность била тревогу, видя искалеченных птиц и других морских обитателей, мало кто вспомнил о глубоководных жителях морского дна – изоподах, кораллах и членистоногих.

«Глубинные уровни моря всегда остаются вне поля зрения. Вы можете сжечь нефть на поверхности (Нанналли имеет в виду термический способ ликвидации нефтяного разлива – прим. ред.) или обработать ее диспергентами, но у нас нет технологии, чтобы избавиться от нее на морском дне. Там осело около десяти миллионов галлонов нефти», – рассказывает Клифтон Нанналли из Морского консорциума Университета Луизианы.

В августе 2010 года, спустя четыре месяца после аварии, исследовать морское дно решили ученые Марк Бенфилд, Марла Валентайн и Мэнди Джой.