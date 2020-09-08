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Природа

Криовулканизм: геологические образования, извергающие воду и газ

Софья Демьянец
08 сентября 2020
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Криовулкан на Энцеладе, спутнике Сатурна, в представлении художника
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Криовулканизм на Тритоне, спутнике Нептуна. Темные пятна на снимке – следы извержений. Фотография сделана в 1989 году
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Извержения криовулканов на Энцеладе. Снимок сделан в 2005 году
Некоторые вулканы извергают вовсе не лаву.

Существуют вулканы, которые извергают не расплавленные породы, а воду, аммиак и соединения метана в жидком или газообразном состоянии. Такие вулканы находятся на некоторых планетах и других небесных телах, где сохраняется крайне низкая температура окружающей среды.

По некоторым данным, под поверхностным слоем небесных тел находится слой льда, который даже при небольшом количестве тепла начинает плавиться. А поскольку жидкость является менее плотной, то она легко выталкивается на поверхность небесного тела. Таким образом, происходит выброс жидкости, газов и обломков льда.

Впервые криовулканы были обнаружены космическим аппаратом «Вояджер-2» на спутнике Нептуна Тритоне. Так, в районе южной полярной шапки этого спутника были замечены небольшие вытянутые темные пятна, которые, как выяснилось, были газовыми струями азота, выходящими из жерла криовулкана. Всего на полученных снимках Тритона насчитывалось около 50 таких пятен. Вероятными причинами криовулканизма на спутнике считается влияние солнечной энергии, а также воздействие гравитационного поля Нептуна.

А в 2004 году автоматической станцией «Кассини» было зарегистрировано действие криовулканов на спутнике Сатурна Энцеладе, где были замечены бьющие из его недр фонтаны воды высотой в несколько сотен километров! Причиной фонтанирования, как предполагают ученые, могут быть колебания спутника при движении по орбите.

Сегодня известно много других небесных тел, на которых действуют криовулканы. Например, на некоторых спутниках Урана, в частности на Титании, и на других спутниках Сатурна.

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