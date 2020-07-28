Крохотные мальки громадной рыбы-луны вырастают в 600 раз: фото

Луна-рыба (Molidae) встречается в умеренных и теплых водах по всему миру: от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды. Ее сжатое с боков тело напоминает диск; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. Люди в разных точках планеты давали рыбе разное имя: если в русском (а также итальянском, французском и других языках) ее сравнивают с луной, то в английском – с Солнцем (sunfish), в китайском – с колесом (翻車魚), а поляки назвали ее просто головой (samogłów). Латинское же наименование рыбы, Mola, означает «мельничный жернов».

Представители семейства луны-рыбы являются крупнейшими костными рыбами. В среднем луна-рыба достигает 2 метров в длину при массе около 1,5 тонн, однако могут вырастать и до трех метров. Несмотря на массивность, эти странно выглядящие рыбы безвредны для человека. Их зубы срощены в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они принимают пластик за медуз, и это приводит к их гибели.