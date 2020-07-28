Крохотные мальки громадной рыбы-луны вырастают в 600 раз: фото

Луна-рыба (Molidae) встречается в умеренных и теплых водах по всему миру: от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды. Ее сжатое с боков тело напоминает диск; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. Люди в разных точках планеты давали рыбе разное имя: если в русском (а также итальянском, французском и других языках) ее сравнивают с луной, то в английском – с Солнцем (sunfish), в китайском – с колесом (翻車魚), а поляки назвали ее просто головой (samogłów). Латинское же наименование рыбы, Mola, означает «мельничный жернов».
Представители семейства луны-рыбы являются крупнейшими костными рыбами. В среднем луна-рыба достигает 2 метров в длину при массе около 1,5 тонн, однако могут вырастать и до трех метров. Несмотря на массивность, эти странно выглядящие рыбы безвредны для человека. Их зубы срощены в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они принимают пластик за медуз, и это приводит к их гибели.
В семейство Molidae входят шесть видов этих больших круглых рыб. Однако при всех своих громадных размерах в детстве луны-рыбы — те еще крохи. Только-только появившиеся на свет мальки в длину достигают всего нескольких миллиметров (вы с легкостью уместите нескольких на одной подушечке пальца). Из-за таких маленьких размеров ученым всегда было сложно найти их, не говоря уже о том чтобы опознать, к какому именно виду семейства лун-рыб принадлежит тот или иной крохотный малек.
Теперь впервые в результате секвенирования ДНК были идентифицированы личинки так называемой короткой луны-рыбы (Mola alexandrini, или Mola ramsayi). Об этом сообщается в заявлении представителей Австралийского музея.
В 2017 году исследователям, работавшим у побережья Нового Южного Уэльса в юго-восточной Австралии, удалось поймать крошечного малька рыбы-луны размером 5 мм. Они аккуратно удалили одно из его глазных яблок для секвенирования генома, тем самым сведя к минимуму повреждения для драгоценного образца и получив его ДНК. После они сравнили ДНК с генетическими образцами, взятыми у взрослых рыб-лун, и нашли совпадение с M. alexandrini.
Определив этого крошечного самца, который примерно в 600 раз меньше взрослой рыбы-луны этого вида, теперь ученые могут сравнивать этого малька с неопознанными мальками-экспонатами Австралийского музея и Организации научных и промышленных исследований Содружества в Хобарте, Австралия. Так они смогут найти и другие совпадения.
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