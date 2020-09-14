Крокодил катает на спине сотню детенышей: удивительное фото

Фотографу дикой природы из Индии удалось увидеть и запечатлеть необычную ситуацию: гангский гавиал терпеливо ждет, пока ему на спину заберутся десятки его собственных детенышей, а после плывет по реке вместе со всей этой ватагой.

Обычно крокодилы перетаскивают своих новорожденных детенышей прямо в пасти, мощные челюсти которой в несколько раз превосходят по силе укуса акульи. Это может показаться устрашающим и не очень безопасным, однако чаще всего детеныши остаются целыми и невредимыми: мамы-крокодилицы действуют практически с осторожностью ювелиров. Выглядит это примерно так: