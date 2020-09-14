Крокодил катает на спине сотню детенышей: удивительное фото

Фотографу дикой природы из Индии удалось увидеть и запечатлеть необычную ситуацию: гангский гавиал терпеливо ждет, пока ему на спину заберутся десятки его собственных детенышей, а после плывет по реке вместе со всей этой ватагой.
Обычно крокодилы перетаскивают своих новорожденных детенышей прямо в пасти, мощные челюсти которой в несколько раз превосходят по силе укуса акульи. Это может показаться устрашающим и не очень безопасным, однако чаще всего детеныши остаются целыми и невредимыми: мамы-крокодилицы действуют практически с осторожностью ювелиров. Выглядит это примерно так:
Однако гавиалы не похожи на остальных крокодилов. Они имеют абсолютно другое строение пасти: она у них узкая, вытянутая, будто пила, и усеяна смертельно острыми зубами. Такое строение челюстей объясняется основным призванием этих рептилий: охотой на рыбу. Это не позволяет гавиалам перетаскивать своих детенышей в пасти, не нанеся им опасных травм, поэтому виду пришлось выработать другую тактику передвижения с детенышами.
По словам Мукерджи, изображенный на фото выше самец спарился с семью или восемью разными самками, чтобы получить этот выводок из более чем сотни детенышей.
По данным МСОП, гангские гавиалы (Gavialis gangeticus), единственные в своем роде, находятся на грани исчезновения: в пресных водах Индии и Непала осталось около 650 взрослых особей. В национальном заповеднике Чамбал в Индии, который Мукерджи патрулировал в течение нескольких недель, чтобы сделать этот снимок, живет большая часть популяции: примерно 500 гавиалов.
Эти рептилии могут достигать 4,5 метров в длину и весить более 900 килограммов.
Фотография Мукерджи — одна из сотни, получивших высокую оценку в конкурсе «Фотограф дикой природы года», который проводит Лондонский музея естествознания. Выбранный из более чем 50 000 работ, снимок присоединится к остальным работам фотографах на стенах музея и, в конечном итоге, на передвижной выставке после объявления победителей 13 октября.
Посмотрите на кадр, победивший на этом фотоконкурсе в прошлом году.