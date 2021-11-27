Крокодил напал на туриста, который принял его за муляж: видео

Его левая рука сильно пострадала, и работники парка оказали ему первую помощь. Затем Чипада был доставлен в отделение неотложной помощи. Укус был настолько силен, что в руке мужчины застрял 7-сантиметровый зуб крокодила. Рептилия сломала ему несколько костей, и парк согласился оплатить все медицинские расходы, однако обвинения в халатности, которые выдвинула семья пострадавшего, он отвергает.

Ошибка, которую совершил Нехемиас, можно отчасти понять: на берегу бассейна была установлена скульптура черепахи, и решение, что в воде находится пластиковая рептилия, достаточно логично. С другой стороны, на Филиппинах обитает множество крокодилов, и даже в парках следует проявлять осторожность.

Страна является домом для двух видов крокодилов: филиппинского (Crocodylus mindorensis) и гребнистого (Crocodylus porosus). Первый из них относится к видам на грани исчезновения: в природе осталось менее 100 особей. Зато второй распространен широко, и именно гребнистый крокодил напал на именинника. Максимальный размер филиппинского крокодила – 3 м, тогда как агрессивная рептилия достигала 3,5 м в длину.

Посмотрите, как умело маскируется гребнистый крокодил.