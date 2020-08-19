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Природа

Крокодил охраняет кладку яиц от варанов: видео

Анастасия Крутикова
19 августа 2020
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Фото: Kruger Sightings / YouTube
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Фото: Kruger Sightings / YouTube
Ящерицы решили полакомиться крокодильими яйцами, но получить их не так просто — настороже озлобленная самка крокодила.

Семья туристов завтракала в ресторане неподалеку от национального парка Крюгер в ЮАР, когда их внимание привлекла самка крокодила, откладывающая яйца в песок у всех на виду. После того, как она завершила дело, забросав кладку песком мощными движениями задних лап, рептилия улеглась поблизости и стала греться на солнышке. 

Однако вскоре к кладке попытался подобраться нильский варан — самая крупная и распространенная ящерица в ЮАР, которая не прочь полакомиться свежими крокодильими яйцами. Варан осмотрелся и начал лениво приближаться к крокодилу сзади. Самка вовремя заметила чужака и кинулась в его сторону: ящерица принялась было улепётывать прочь, но остановилась и замерла поблизости. Варан явно рассчитывал, что крокодил не будет охранять кладку вечно. 

Затем к варану присоединился его собрат, и они вместе принялись ждать, пока внимание самки ослабнет. Зубастая рептилия то и дело совершала выпады в сторону обеих ящериц, когда те осмеливались подойти слишком близко, отпугивая их. Однако она не могла погнаться за одной из них, опасаясь, что вторая в это время разграбит кладку. 

Позже терпеливые вараны добились своего: самка удалилась, и одна из ящериц сразу же подобралась к месту яйцеклада, раскопала песок и удалилась с крупным яйцом в пасти, высоко подняв голову. 

Посмотрите как выглядят яйца, которые откладывают скаты. 

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