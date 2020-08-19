Крокодил охраняет кладку яиц от варанов: видео

Семья туристов завтракала в ресторане неподалеку от национального парка Крюгер в ЮАР, когда их внимание привлекла самка крокодила, откладывающая яйца в песок у всех на виду. После того, как она завершила дело, забросав кладку песком мощными движениями задних лап, рептилия улеглась поблизости и стала греться на солнышке.

Однако вскоре к кладке попытался подобраться нильский варан — самая крупная и распространенная ящерица в ЮАР, которая не прочь полакомиться свежими крокодильими яйцами. Варан осмотрелся и начал лениво приближаться к крокодилу сзади. Самка вовремя заметила чужака и кинулась в его сторону: ящерица принялась было улепётывать прочь, но остановилась и замерла поблизости. Варан явно рассчитывал, что крокодил не будет охранять кладку вечно.

Затем к варану присоединился его собрат, и они вместе принялись ждать, пока внимание самки ослабнет. Зубастая рептилия то и дело совершала выпады в сторону обеих ящериц, когда те осмеливались подойти слишком близко, отпугивая их. Однако она не могла погнаться за одной из них, опасаясь, что вторая в это время разграбит кладку.