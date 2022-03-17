Крокодил в ловком прыжке схватил летучую мышь: видео

Мастерски исполненный трюк.

Экскурсовод Дэвид Уайт запечатлел удивительный момент в реке Дейнтри на севере Квинсленда. Он снял, как крокодил внезапно выпрыгнул из воды и схватил проносящуюся над рекой летучую мышь.

Крокодилы тоже умеют прыгать, о чем свидетельствует видеозапись, которой поделился Уайт, который десятилетиями работал гидом по крокодилам.

Как видно на кадрах, над рекой пролетала целая стая летучих мышей, отправившихся на охоту с наступлением сумерек. Одна из них на свою беду парила слишком низко, став легкой добычей крокодила, утащившего ее под воду.

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Как заявил Уайт, это первый подобный случай, который он наблюдал за 25 лет своей работы гидом. При этом он пояснил, что летучие мыши, пролетая над водой, зачастую соприкасаются с ней грудью, чтобы затем высосать влагу из своего меха.

Механику прыжка крокодила, в свою очередь, объясняет Crocodilian Biology Database. Разумеется, эти животные не могут выпрыгивать из воды как дельфины, которые разгоняются с глубины в несколько метров. Вместо этого они выныривают, находясь у поверхности. В этом им помогают мощные синусоидальные колебания хвоста.

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