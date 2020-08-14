Крокодиловы слезы оказались почти идентичны человеческим

Большинство из нас думает о слезах как о человеческом явлении и как о части сложной ткани человеческих эмоций. Однако прежде всего слезы предназначены для другой цели: у всех позвоночных, даже рептилий и птиц, слезы имеют решающее значение для поддержания здорового зрения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, показывает, что слезы животных не так уж сильно отличаются от наших. На самом деле химическое сходство настолько велико, что состав слез других видов и то, как они адаптированы к окружающей среде, могут дать представление о лучших методах лечения болезней глаз человека.

Раньше ученые внимательно изучали слезы только горстки млекопитающих, включая людей, собак, лошадей, верблюдов и обезьян. В новом исследовании бразильские ветеринары впервые проанализировали слезы рептилий и птиц, сосредоточив внимание на семи видах: попугаев — сине-желтых ара (Ara ararauna) и синелобых амазонов (Amazona aestiva), обыкновенных сипух (Tyto alba), дорожных канюков (Rupornis magnirostris), угольных (Chelonoidis carbonaria) и головастых (Caretta caretta) черепах и широкомордых кайманов (Caiman latirostris). Все они живут в разных средах и по-разному используют свои глаза.

Слезы на 98-99% состоят из воды, на 0,9% — из неорганических, и на 0,1% — из органических веществ. Они образуют на поверхности роговицы, склеры и конъюнктивы слезную пленку, в которой содержится множество белков, солей, антител и других соединений, которые помогают слезам образовать защитный слой на поверхности глаз, уничтожающий бактерий и оберегающий органы зрения от пыли.