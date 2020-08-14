Крокодиловы слезы оказались почти идентичны человеческим

Большинство из нас думает о слезах как о человеческом явлении и как о части сложной ткани человеческих эмоций. Однако прежде всего слезы предназначены для другой цели: у всех позвоночных, даже рептилий и птиц, слезы имеют решающее значение для поддержания здорового зрения.
Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, показывает, что слезы животных не так уж сильно отличаются от наших. На самом деле химическое сходство настолько велико, что состав слез других видов и то, как они адаптированы к окружающей среде, могут дать представление о лучших методах лечения болезней глаз человека.
Раньше ученые внимательно изучали слезы только горстки млекопитающих, включая людей, собак, лошадей, верблюдов и обезьян. В новом исследовании бразильские ветеринары впервые проанализировали слезы рептилий и птиц, сосредоточив внимание на семи видах: попугаев — сине-желтых ара (Ara ararauna) и синелобых амазонов (Amazona aestiva), обыкновенных сипух (Tyto alba), дорожных канюков (Rupornis magnirostris), угольных (Chelonoidis carbonaria) и головастых (Caretta caretta) черепах и широкомордых кайманов (Caiman latirostris). Все они живут в разных средах и по-разному используют свои глаза.
Слезы на 98-99% состоят из воды, на 0,9% — из неорганических, и на 0,1% — из органических веществ. Они образуют на поверхности роговицы, склеры и конъюнктивы слезную пленку, в которой содержится множество белков, солей, антител и других соединений, которые помогают слезам образовать защитный слой на поверхности глаз, уничтожающий бактерий и оберегающий органы зрения от пыли.
Ведущий автор исследования Арианна Понтес Ориа, ветеринар из Бразильского федерального университета Байи, говорит, что широкомордые кайманы могут держать открытыми, не моргая, до двух часов. Люди, напротив, моргают каждые 10-12 секунд.
Чтобы проанализировать слезы кайманов и шести других видов, Ориа и ее коллеги работали с 65 животными, содержащимися в неволе, в природоохранном центре, учреждении по уходу за животными и коммерческом заводчике в Бразилии.
В соответствии с требованиями различных государственных органов, регулирующих благополучие животных, команда гуманно собрала образцы слез на тест-полосках или с помощью шприца из глаз животных, а также слезы у 10 здоровых добровольцев. Ученые использовали специальные наборы, предназначенные для измерения количества определенных химикатов и соединений, таких как электролиты и белки.
Удивительно, учитывая, что птицы, рептилии и млекопитающие имеют разные структуры для производства слез, слезы всех видов, включая людей, имели схожий химический состав с одинаковым количеством электролитов, хотя слезы птиц и рептилий имели немного более высокие концентрации.
Это может быть связано с их средой обитания, что вызывает необходимость в более высоком уровне электролитов для лучшей защиты от воспаления.
Человеческие слезы, а также слезы кайманов и сипух имели более высокий уровень белка по сравнению с другими видами. Такие белки важны для поддержания стабильности глазной поверхности. Кайманы и совы могут иметь высокие концентрации белка, потому что у обоих видов большие глаза и длинные интервалы между морганиями. Кайманы также живут с глазами, погруженными в пресную воду на длительные периоды времени, что требует очень стабильных слез.
У морских черепах были самые густые слезы из всех исследуемых животных, поэтому исследователям пришлось собирать их с помощью шприца. «Они живут в соленой воде, и поэтому им нужны слезы, адаптированные к этой среде», — говорит Ориа. Наличие очень густой слизи в слезной пленке, вероятно, защищает зрение черепах; без толстой пленки их слезы были бы разбавлены и делались бы бесполезными.
Дальнейшее изучение слез диких животных, как надеются Ориа и ее коллеги, поможет им узнать, почему в ходе эволюции возникли сходства или различия между представителями разных классов позвоночных, а также понять, от каких болезней глаз могут страдать птицы и рептилии.
«Это важная, но малоизученная область», — заключает Ориа.
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