Крошечные круглые черви умеют избегать ядовитых бактерий и учат этому потомков и сородичей

Обмен информацией имеет решающее значение для выживания видов, но как простые формы жизни, такие как черви, распространяют информацию? Новое исследование, проведенное в Принстонском университете, показало, что крошечные круглые черви могут передавать «воспоминания» соседям и своим потомкам из поколения в поколение.

Черви Caenorhabditis elegans – это свободноживущие нематоды длиной около миллиметра. Именно этот вид был первым многоклеточным организмом, чей геном был полностью секвенирован. Геном C.elegans имеет длину приблизительно 100 миллионов пар оснований и содержит приблизительно 20 000 генов. Большинство этих генов кодирует белки, но среди них есть примерно 1000 генов РНК, и ученые теперь выяснили их важное влияние на выживание вида.

Дело в том, что C.elegans питаются бактериями, но одна из них — синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa — ядовита для червей. Она вызывает сильное заболевание нематод, но, если она их не убивает, C.elegans быстро учатся избегать этой бактерии. Тем не менее, если бы каждому червю приходилось самостоятельно выучивать этот урок, это была бы не самая эффективная система.

Ученые обнаружили, что у C.elegans есть более рациональный способ справляться с проблемой синегнойной палочки. Черви, которые ранее поедали P. aeruginosa, генетически передают своему потомству поведение ее избегания в течение четырех поколений.