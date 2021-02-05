Крошечный паук поднимает на паутине добычу в 50 раз тяжелее себя: видео

Семейство пауков-тенётников или тередиид (Theridiidae) может поднимать добычу, во много раз превышающую их собственный вес, привязывая к жертве шелковые нити своей паутины.

Исследованием этой особенности крошечных пауков занялись Габриэле Греко и Никола Пуньо из Трентского университета в Италии. Они сосредоточились на самых зрелищных сценариях, в которых представители Theridiidae поднимали добычу до 50 раз большую, чем сами пауки.

Анализируя, как тенётники переносят тяжести, исследователи установили лабораторные ящики с черными стенками, чтобы было легче наблюдать за структурой шелковых нитей. Внутри каждой коробки находился либо паук Steatoda triangulosa, либо стеатода Пайкулля (Steatoda paykulliana), также известный как ложный каракурт.