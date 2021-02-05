Крошечный паук поднимает на паутине добычу в 50 раз тяжелее себя: видео
Семейство пауков-тенётников или тередиид (Theridiidae) может поднимать добычу, во много раз превышающую их собственный вес, привязывая к жертве шелковые нити своей паутины.
Исследованием этой особенности крошечных пауков занялись Габриэле Греко и Никола Пуньо из Трентского университета в Италии. Они сосредоточились на самых зрелищных сценариях, в которых представители Theridiidae поднимали добычу до 50 раз большую, чем сами пауки.
Анализируя, как тенётники переносят тяжести, исследователи установили лабораторные ящики с черными стенками, чтобы было легче наблюдать за структурой шелковых нитей. Внутри каждой коробки находился либо паук Steatoda triangulosa, либо стеатода Пайкулля (Steatoda paykulliana), также известный как ложный каракурт.
Самки Steatoda triangulosa вырастают до 6 мм в длину. Этот вид проживает во многих регионах, в том числе на юге России. S. triangulosa в основном охотятся на муравьев, мокриц, клещей и других пауков. Ложные каракурты вырастают до 2 см в длину. Они водятся в том числе в Причерноморье, Крыму, Средней Азии, Казахстане и на Кавказе. Оба вида ядовитые, но их яд не опасен для человека.
В природе оба вида могут плести паутины и опускать их нити до земли, прочно закрепляя концы. Когда небольшое съедобное существо, например, муравей, натыкается на такую нить, она отрывается от земли и, цепляя добычу, поднимает ее в воздух.
Но в большей степени исследователей интересовали сообщения о том, что тенётники иногда ловят гигантскую для себя добычу, включая змей и мышей. В своем эксперименте Греко и Пуньо использовали небольших тараканов.
Оказалось, что одна-единственная нить, прикрепленная к земле, не способна рывком поднять в воздух тяжелого таракана, поэтому паукам приходилось срочно выпускать дополнительные нити, как только добыча наталкивалась на сеть.
Во время всего процесса поднятия нити сохраняли некоторую степень упругости вместо того, чтобы быть полностью натянутыми. Исследователи объясняют, что в этом и заключается секрет тенётников. Во время поднятия добычи нити сильно дергаются и трясутся от противодействия добычи, и в таком случае тугие пряди просто рвутся.
Таким образом пауки прикрепляют к жертве нить за нитью, чтобы паутина могла выдержать ее вес, а затем добавляют укороченные нити, которые тянут жертву к основной части паутины.
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