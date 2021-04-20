Кровожадная черепаха пошла против львов: видео

Туристы, осматривавшие Национальный парк Крюгера в ЮАР, следили за львиным прайдом. После того, как хищники утолили голод зеброй, они отправились на водопой, а люди, вооружившись фотокамерами, расположились неподалеку. Им повезло не только увидеть львов вблизи – перед ними развернулась дополнительная и совершенно уникальная сцена.

В какой-то момент к берегу приплыла черепаха. Львы могут охотиться на черепах: они не упускают любой возможности перекусить, хотя обычно их интересуют более крупные особи.