Кровожадная черепаха пошла против львов: видео

Туристы, осматривавшие Национальный парк Крюгера в ЮАР, следили за львиным прайдом. После того, как хищники утолили голод зеброй, они отправились на водопой, а люди, вооружившись фотокамерами, расположились неподалеку. Им повезло не только увидеть львов вблизи – перед ними развернулась дополнительная и совершенно уникальная сцена.
В какой-то момент к берегу приплыла черепаха. Львы могут охотиться на черепах: они не упускают любой возможности перекусить, хотя обычно их интересуют более крупные особи.
В данном случае черепаха проигнорировала потенциальную опасность; она приблизилась к своим врагам и начала буквально преследовать их. Это выглядело так, будто рептилия пытается прогнать непрошеных гостей от водоема.
Что заставило черепаху на самом деле так отчаянно наступать на хищников, неизвестно. Возможно, ее заинтересовал запах крови, который еще оставался на морде львов. Показанная на видео черепаха – это африканская пеломедуза (Pelomedusa subrufa) или другой представитель семейства пеломедузовых черепах, широко распространенных в Африке.
Это полуводное животное, населяющее неглубокие водоемы. Оно относится к всеядным, охотясь и в воде, и на суше. В рацион таких черепах входят не только насекомые или рыба, но и мелкие грызуны. Они даже способны схватить птицу, прилетевшую на водопой. Не брезгают они и падалью, поэтому аромат свежей крови мог заставить рептилию забыть об опасности и попытаться полакомиться без особого труда.
Посмотрите, как на черепах охотятся шимпанзе.