Круглые черви оказались способны на лактацию

У большинства нематод Caenorhabditis elegans есть как мужские, так и женские репродуктивные органы, поэтому матери размножаются, оплодотворяя себя ограниченными запасами собственной спермы. Когда та заканчивается, размножение прекращается навсегда. Такой тип воспроизводства в природе встречается нередко, но следующие действия нематод удивляли ученых.

После того, как яйца отложены, черви начинают производить большое количество жидкости, богатой желтком. Она накапливается внутри их тел, разрушая их органы. Одновременно черви откладывают неоплодотворенные яйца в огромных количествах. Все это истощает их ресурсы, и они очень быстро погибают.