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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Природа

Круглые черви оказались способны на лактацию

Анастасия Баринова
08 октября 2021
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Фото: Wikipedia Commons
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Фото: Kern et al/Nature Communications
Это убивает их, но делает детей сильнее.

Миллиметровые круглые нематоды Caenorhabditis elegans часто оказываются в центре внимания ученых: эти животные демонстрируют необычные способности и модели поведения. Недавно было установлено, что они могут ощущать свет без органов зрения и слышать, не имея органов слуха. Теперь биологи из Университетского колледжа Лондона нашли ответ на вопрос, который долгое время не давал покоя ученым: им удалось понять, зачем черви добровольно сокращают свою жизнь.

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У большинства нематод Caenorhabditis elegans есть как мужские, так и женские репродуктивные органы, поэтому матери размножаются, оплодотворяя себя ограниченными запасами собственной спермы. Когда та заканчивается, размножение прекращается навсегда. Такой тип воспроизводства в природе встречается нередко, но следующие действия нематод удивляли ученых.

После того, как яйца отложены, черви начинают производить большое количество жидкости, богатой желтком. Она накапливается внутри их тел, разрушая их органы. Одновременно черви откладывают неоплодотворенные яйца в огромных количествах. Все это истощает их ресурсы, и они очень быстро погибают.

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Kern et al/Nature Communications

Биологи предполагали, что эти процессы просто являются признаками старения организма. По результатам детального исследования выяснилось, что это не так: жидкость, наполняющая тело Caenorhabditis elegans, можно сравнить с материнским молоком. Неоплодотворенные яйца, в свою очередь, выступают в качестве «бутылочки». Они пропитываются «желточным молоком» и выходят из нематоды естественным путем, поступая в распоряжение ее потомства. Понаблюдав за этим явлением в лабораторных условиях, ученые отметили, что личинки могут расти и без молока, но те, кто его получал, развивались быстрее.

«Существование «желточного молока» открывает новый способ, с помощью которого нематоды делают свое существование максимально осмысленным с эволюционной точки зрения. Когда они больше не могут воспроизводить потомство из-за того, что у них закончилась сперма, они направляют свои собственные ткани на благо детенышей», – Карина Керн, соавтор исследования.

Похожие механизмы есть и у представителей семейства лососевых. Их жизненный цикл начинается в реке, где они вылупляются из икры, а затем отправляются в океан, проводя там несколько лет и нагуливая массу. На родину они возвращаются, чтобы отложить икру, и сразу же стареют, лишаясь жизненных сил. Однако в этом случае рыба не жертвует собой ради потомства напрямую: она лишь становится звеном экологической цепочки, пополняя природу азотом, фосфором и другими питательными веществами.

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