Круглые черви устроили флешмоб в капле воды: видео

Уксусные угрицы продемонстрировали удивительный «танец».

Изучая уксусных угриц (Turbatrix aceti), группа ученых Рочестерского университета в Нью-Йорке обнаружила странные особенности их поведения. Эти круглые черви из семейства Panagrolaimidae длиной 1-2 мм встречаются в среде, где происходит процесс брожения – они питаются уксуснокислыми бактериями. Ученые поместили тысячи T. aceti в каплю для наблюдения под микроскопом.

Вначале нематоды двигались хаотично, но примерно через час ситуация стала меняться. Некоторые особи начали собираться посередине, а другие кружили по краям. После того, как каждая нематода нашла себе место, они принялись шевелиться синхронно, но с собственным ритмом.

«Это комбинация двух разных видов синхронизации: движение и колебание», — ведущий автор исследования Антон Пешков.

А затем ученых ждал еще один сюрприз. Когда рой угриц плыл в унисон, он упирался в край капли, временно препятствуя ее сжатию при испарении. Для этого нематоды применяли силу, равную 1 микроньютону: с такой способностью круглые черви были бы способны перемещать объекты, в сотни раз превышающие их собственный вес.

Объяснений таким действиям исследователи не нашли и, возможно, не найдут никогда. Нематоды слишком малы, чтобы наблюдать их в естественной среде, а лабораторные исследования не показательны, поскольку животные в неволе могут вести себя иначе.

Пешков предполагает, что уксусные угрицы могут сбиваться в кучу, чтобы свести к минимуму воздействие на их тела агрессивных свободных радикалов в воде, или, может быть, они создают потоки для перемещения питательных веществ.

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